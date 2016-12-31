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Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
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Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2016 yılında yaşanan ilginç kazalar mobese kameralarına yansıdı. Kazalarda en dikkat çeken görüntüler ise kask takmadan çocuklarıyla birlikte kaza yapan motosiklet sürücüleri oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2016 yılında yaşanan ilginç kazalar mobese kameralarına yansıdı. Kazalarda en dikkat çeken görüntüler ise kask takmadan çocuklarıyla birlikte kaza yapan motosiklet sürücüleri oldu.

Bodrum'da, 2016 yılında mobese kameralarına yansıyan kazaların çoğunlukla trafik kurallarının ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Ölümle burun buruna gelen vatandaşların kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Çocuklar ölümle burun buruna geldi

2016 yılında Bodrum'da meydana gelen kazalarda en ilginci ise kasksız bir şekilde motosiklet kullanan sürücüler oldu. Çocukları ile birlikte motosiklete binen sürücülerin kasksız bir şekilde trafikte ilerlediği ve kaza yaptığı görülüyor. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde sinyal vermeden sağ şeride geçen otomobil karşıdan gelen motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü ve önünde ayakta giden çocuk motosikletten fırlıyor. Aracın çarpmasıyla birlikte minik çocuğun otomobilin altına girdiği anlar ise saniye saniye mobese kameralarınca kaydedildi. Kask takmayan motosiklet sürücüsü ve minik çocuğun kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı görülüyor.

Çocuklar motosikletin altında kaldı

Mobese kameralarına yansıyan diğer bir kazada ise lüks bir jip sol tarafa dönüş yaparken hızlı bir şekilde gelen motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip jipe arkadan çarpıyor. Motosiklet sürücüsü kadın, önde ayakta duran bir kız çocuğu ve arkada oturan bir çocuk yola yan yatan motosikletin altında kalıyor. Görüntülerde, motosikleti kullanan kadının ve motosikletin önünde ayakta duran kız çocuğunda kask olmadığı görülüyor. Tek kask takanın ise arkada oturan minik çocuğun olduğu Mobese kameralarca kaydediliyor.

Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kameralara yansıyan başka bir kazada ise motosiklet ile bir yolcu otobüsünün çarpıştığı görülüyor. Turgutreis istikametine giden bir yolcu otobüsü hastane kavşağında hızlı bir şekilde ilerlerken kavşaktan çıkan motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü ve arkada oturan kadının otobüsün çarpmasıyla birlikte yola savrulduğu görülüyor. Kasksız olan sürücünün kafasını çok hızlı bir şekilde otobüsün camına çarpması da saniye saniye kaydediliyor.

Mobese kameralarına yansıyan diğer bir görüntüde de, trafik ışığının yanmasıyla birlikte kendi yolunda ilerleyen motosiklet, karşı şeritten gelen ve bir anda karşı şeride geçen otomobille çarpıştığı görülüyor. Trafik kuralına uymayan bir otomobil sürücüsü de, aniden yola çıkarak ana yolda ilerleyen motosiklete çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle kadın motosiklet sürücüsünün yola fırladığı görülüyor.

Kazaların çoğunlukla trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.
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