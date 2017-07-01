Bodrum alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Torba katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangından çıkan dumanlar tüm Bodrum'u sardı. Yoğun duman ilçe merkezine giriş çıkışları engelledi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın bölgede bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi, 1 uçak, 1 helikopter, AKUT ve Muğla 911 tarafından müdahale etti. Sık sık patlama yaşanması nedeniyle çöplük alanına yakın evler tahliye edildi. Bölgede görev yapan birçok itfaiye eri ise yoğun dumandan zehirlendi.

Bodrum'u kara dumanlar kapladı

Bodrum'un girişinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle trafik bir süreliğine kapatıldı. Bölgeyi kaplayan kara dumanlar görüş açısını sıfıra indirdi. Bir süre sonra dumanın etkisini yitirmesiyle trafik kontrollü olarak açıldı.

Yangın bölgesine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş gelerek bilgiler aldı. Kaymakam Yılmaz, çöplüğün potansiyel bir tehlike olduğunu belirterek en kısa zamanda ıslah edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangın devam ediyor

Rüzgarın etkisiyle Pedesa bölgesinde bulunan ormanlık alana ilerleyen yangın ekiplerin havadan ve kardan müdahalesiyle güçlükle kısmi olarak kontrol altına alındı. Metan gazı nedeniyle ufak çaplı patlamaların yaşandığı bölgede yangının birkaç gün daha süreceği ekiplerin nöbetleşe bölgede bekleyeceği ifade edildi.

(Eren Ayhan / İHA)