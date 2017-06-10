BM: Suudi Arabistan'ın listesi bizi bağlamaz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 'BM'yi yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi BM teşkilatları tarafından hazırlanan yaptırım listesi bağlar, başka hiçbir liste bizi bağlamaz' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "BM'yi yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi BM teşkilatları tarafından hazırlanan yaptırım listesi bağlar, başka hiçbir liste bizi bağlamaz" dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunan Katarlı hayır kuruluşlarıyla BM'nin güçlü ortaklığı olduğunu söyledi. BM sözcüsü, savaşın yıprattığı ve fakirleştirdiği ülkelerde hayat kurtarma faaliyetlerinde bulunan yüksek profilli Katarlı hayır kuruluşlarının Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunmasının BM'yi bağlamadığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunan, Katar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Qatar Charity'nin (Katar Hayır Kuruluşu) BM'nin yan kuruluşları olan UNHCR, UNICEF, Dünya Gıda Teşkilatı, Oxfam, CARE ve USAID gibi kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

Dujarric, "BM'yi yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi BM teşkilatları tarafından hazırlanan yaptırım listeleri bağlar, başka hiçbir liste bizi bağlamaz" dedi.

Dujarric, BM'nin İnsani Meseleler Koordinasyon Ofisinin bu teşkilatlarla, siyaset dışı ortak insani prensiplerle güçlü ortaklıklar kurduğunu söyledi.

