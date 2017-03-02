BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komitesi, Suriye'de Eylül 2016'da BM Yardım konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili raporunu açıkladı. Raporda, 14 sivilin ölümüne neden olan saldırının rejim tarafından kasten düzenlendiği ifade edildi.

Uydu görüntüleri ve olay yeri inceleme sonuçlarına göre, insani yardımları durdurmak için saldırı "detayları dikkatlice hesaplandı ve acımasızca gerçekleştirildi."

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun Suriye'de yaşanan hak ihlâllerini araştırmak üzere yaptığı çalışmalarda, savaşa taraf olan tüm güçlerin bir şekilde savaş suçu işlediğine, son olarak da Halep'ten sivillerin zorla çıkarılması olayında rejimin 'zorla yerinden etme' suçu işlediğini ifade etti.

Raporda rejim güçlerinin kimyasal silah ve klorin gazı kullandığına dair kesin kanıt olduğu belirtildi ancak Rusya'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt olmadığı ifade edildi.

"KASITLI"

BM yardım konvoyuna yönelik saldırı, Suriye'de ateşkesin geçerli olduğu bir dönemde gerçekleşmişti. ABD ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkes Kurban Bayram ile eş zamanlı olarak 12 Eylül 2016'da yürürlüğe girmişti. BM bu ateşkesten faydalanarak Halep'te kuşatma altındaki bölgelere yardım ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Rejimin bu yardımların ulaşması için gerekli izinleri vermediği için BM, Türkiye'den Suriye'nin içine geçirdiği yardım konvoylarını Halep'in batı kırsalında yer alan Urm Kübra bölgesinde bekletiyordu.

Konvoyun 18 Eylül'de bir hava saldırısına uğraması nedeniyle ABD ile Rusya arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmıştı ve ülkedeki ateşkes sona ermişti. Esed rejimi, BM konvoyuna saldıran tarafın kendisi olmadığını iddia etmişti.

O tarihten sonra Halep'teki şiddet ve hava saldırıları büyük ölçüde artmış, BM saldırının kimin tarafından düzenlendiğini ortaya çıkarmak için araştırma komitesi kurmuştu.