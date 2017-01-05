BM'nin Suriye'deki umudu Rusya ve Türkiye

Cenevre'deki bir brifingde konuşan De Mistura, "Herhangi bir ön koşul bulunmamasına rağmen, Astana görüşmeleri büyük oranda ateşkes çabalarının birleştirilmesi bağlı. Bu kez ateşkes ilanı sahada nüfuzu bulunan Rusya ve Türkiye'den geldi. Bu nedenle beklentimiz ve umudumuz, Rusya'nın Suriye hükümetine ve müttefiklerine, Türkiye'nin de Halep'te olduğu gibi silahlı muhalif gruplara nüfuz etmesi yönünde" dedi.

De Mistura'nın aktardığına göre BM, garantör ülkelerin bu kez amaçlarına ulaşmasını ve ateşkesin kalıcı olmasını bekliyor.

'ASTANA'DA ALINACAK KARARLARI CENEVRE'DE KULLANABİLİRİZ'

Öte yandan de Mistura, 23 Ocak'ta yapılması planlanan Astana görüşmelerinde BM'nin temsil edileceğini belirtti. BM yetkilisi, "Şubat başında Cenevre'de yapacağımız toplantı nedeniyle Astana'daki görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Görüşmelere katılmayı ve başarısı için katkı sunmayı planlıyoruz. Burada alınacak kararları Cenevre'deki müzakerelerde de kullanabiliriz" diye konuştu.