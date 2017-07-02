Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!

KKTC'de çıkan yangına Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yangın söndürme helikopteri müdahale ederken, Türkiye'den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı.

KKTC'de çıkan yangına Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yangın söndürme helikopteri müdahale ederken, Türkiye'den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı.
KKTC'de Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyü piknik alanı bölgesinde yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Yangına BM'den yangın söndürme helikopteri müdahale ederken, Türkiye'den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı. Bölge halkı yangının söndürülmesi için seferber olurken, birkaç kişi ise dumandan etkilendi.
Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının çok büyük bir alanı etkilediğini belirterek, ilerleyen saatlerde daha büyük bir sıkıntı olmaması için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi. Bölgenin çok sık bir orman alanı olmasından ve rüzgarın şiddetinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandığını kaydeden Direnç, yangın söndürme çalışmaları sırasında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ciddi olmadığını kaydetti. Direnç, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının yolda olduğunu söyledi. Direnç, BM'den yangın söndürme helikopterinin ise şu an yangına müdahale ettiğini söyledi.

KAYMAKAMLIKTAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Direnç, su tankeri, dozer ve kepçesi bulunan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, ellerindeki imkanları seferber etmelerini istedi. Direnç, yangının sebebinin henüz tespit edilemediğini de söyledi. Yangının söndürülmesi için herkesin insan üstü bir gayret ile çalıştığını kaydeden Direnç, vatandaşların yangın alanına gitmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, duyarlı olmalarını istedi. Direnç, yangının piknik alanının üst kısmında devam ettiğini ve yerleşim birimlerine sıçramaması için çalışıldığını kaydetti.
(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
İzmir'in ciğerini yakan yangında 'içki şişesi' şüphesi
İzmir'in ciğerini yakan yangında 'içki şişesi' şüphesi
Süper Lig ekibinin hedefinde 7 isim daha var
Süper Lig ekibinin hedefinde 7 isim daha var
Milan resmen açıkladı
Milan resmen açıkladı
'Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim'
'Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim'
BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!
BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English