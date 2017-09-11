11.09.2017 12:56 BM: Myanmar'da yaşananlar etnik temizlik örneği

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarını hedef alan operasyonların 'etnik temizlik' örneği olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarını hedef alan operasyonların "etnik temizlik" örneği olduğunu açıkladı.

BM'nin İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarını hedef alan operasyonlarının "etnik temizlik" örneği olduğunu belirtti. Hüseyin, Myanmar hükümetini "acımasız askeri operasyonu" durdurmaya çağırdı. Arakan'daki operasyonların "orantısız" olduğunu belirten Hüseyin, Rohingya köylerinin yakıldığını ve sivillerin öldürüldüğünü gösteren uydu görüntüleri ile bunlara ilişkin raporlara sahip olduklarını ifade etti.

Elde edilen son verilere göre Bangladeş'e kaçan Müslümanların sayısı 313 bine ulaştı. Yardım kuruluşları, Rohingya Müslümanlarının yiyecek, barınak ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu, mevcut kaynakların yetersiz olduğunu belirtiyor. Öte yandan, Myanmar ordusu düzenlenen operasyonların sivilleri hedef aldığını inkar etmeye devam ediyor.



