BM: Kültürel çeşitlilik tehdit altında

Birleşmiş Milletler (BM), kültürel çeşitliliğin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), kültürel çeşitliliğin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, kültürel çeşitliliğin tehdit altında olduğu ifade edilerek, göçten kaynaklanan kültürel çeşitliliğe olan destek bir kez daha dile getirildi. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova konuya ilişkin açıklamasında, "Dünya genelinde şiddet kültürel azınlıkları hedef alıyor ve insanlar ile tarih arasında temel bağları zayıflatarak ortak mirasa zarar veriyor" dedi.

Bokova, kadınları ve erkekleri yönlendiren onur ve ortak anlayış özlemini yineleyerek, 21. yüzyıl için yeni hümanizm çağrısında bulundu. Martin Luther King'in sözlerini hatırlatan Bokova, "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalete yönelik bir tehdittir. İçinden çıkılamaz bir karşılıklılık ağı içine yakalanır, alın yazısının tek bir biçimine bağlanırız" dedi.

21 Mayıs her yıl Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü olarak kutlanıyor.

