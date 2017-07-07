BM Genel Sekreterinden Kıbrıs Konferansı açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ' Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır' dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı.

Antonio Guterres, "Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır" dedi.

Guterres, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki toplumun liderlerine teşekkürler ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyinde ve güneydeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

Aynı zamanda garantör ülkeler ve AB'ye derin minnetlerini de sunan Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini sundu.

