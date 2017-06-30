BM Genel Sekreteri de toplantıda

Kıbrıs konferansının yeni oturumunun 3. günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla 5'li konferansla başladı.
Kıbrıs konferansının yeni oturumunun 3. günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla 5'li konferansla başladı. İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden ve 3. Gününe giren Kıbrıs Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla 5'li konfereans başladı. 5'li konferansta, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis başkanlığındaki heyetler yanında, garantör ülkelerin temsilcileri de yer alıyor. Genel Sekreter Guterres, Crans Montana'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve garantör ülkelerin temsilcileriyle kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere'yi Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen temsil ediyor.
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