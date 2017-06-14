BM Filistinlilere yaptığı gıda yardımını kesecek

Birleşmiş Milletler, Filistinlilere yaptığı gıda yardımını keseceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Filistinlilere yaptığı gıda yardımını keseceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Gıda Programı'nın finansman yetersizliği gerekçesiyle Batı Yaka ve Gazze'de binlerce kişiye yaptığı gıda yardımını önümüzdeki aydan itibaren askıya alacağı bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Uluslararası Gıda Programı için yeni bir kaynak temin edilememesi durumunda önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Filistin'de çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 150 bin kişinin gıda yardımı kesilecektir" dedi.

Dujarric, New York'ta BM genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu yardımın kesilmesinin gıda güvenliğini iyice baltalayacağını, zaten kötü olan hayat şartlarının daha da kötüleşmesine neden olacağını vurguladıktan sonra buralarda ailelerin çoğunun günlük 3.20 Doların altında bir gelirle hayatlarını sürdürmek zorunda olduklarına dikkat çekti.

Dujarric açıklamasında, Uluslararası Gıda Programı'nın Gazze ve Batı Yaka'daki ailelerin dışında çok zor durumda olan ailelere önümüzdeki üç ay boyunca gıda yardımı yapabilmesi için 6,6 milyon Dolar ek yardıma ihtiyacının olduğunu söyledi.

(Muhammed Rabah / İHA)