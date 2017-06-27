BM'den uyuşturucuya karşı ortak eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ndeuyuşturucuya karşı ortak eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ndeuyuşturucuya karşı ortak eylem çağrısında bulundu.

BM, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde yaşanan küresel felakete dikkat çekti. BM, dünya ülkelerine taahhütlerini yerine getirme ve onları atılacak adımların insan hakları ile uyumlu olması, eşitlik, barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi garanti etmesi gerektiği konusunda birlik olmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uyuşturucu sorununa karşı yapılan küresel mücadelede karşılaşılan risk ve zorluklara rağmen doğru yolda olduğumuzu ve birlikte çözümler üreterek koordineli, dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım uygulayabileceğimizi umuyor ve buna inanıyorum" dedi.

