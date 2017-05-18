BM'den tutuklu Filistinlilerin açlık grevine çözüm çağrısı

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların devam eden açlık grevine ilişkin artan gerginliğin çözülmesi için çağrıda bulundu.

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların devam eden açlık grevine ilişkin artan gerginliğin çözülmesi için çağrıda bulundu.

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Mladenov, yaptığı açıklamada, "Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerindeki koşullarını protesto etmek amacıyla yaptığı açlık grevini büyük bir endişe ile izliyorum" dedi. Mladenov, "Grev ikinci ayına giriyor, mümkün olan en kısa sürede Uluslararası insancıl hukuka ve İsrail insan hakları yükümlülüklerine uygun bir çözüm bulmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Siyasi süreci canlandırmak için devam eden mevcut çabaların, bu probleme yakın zamanda çözüm sağlayacağına dair umutlarını dile getiren Mladenov, tüm yetkilileri maksimum baskı uygulamaya ve gerginliğin artmasını önleyecek gerekli tüm adımların atılması yönünde sorumlu davranmaya çağırdı.

