12.01.2017 19:53 BM'den Kıbrıs açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiades ile düzenlediği basın toplantısında, 'Tüm bu başlıklar ilgili büyük ilerleme kaydedildi. Federal ve iki toplumlu devletli, federe devlet sonucuna yakınız' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiades ile düzenlediği basın toplantısında, "Tüm bu başlıklar ilgili büyük ilerleme kaydedildi. Federal ve iki toplumlu devletli, federe devlet sonucuna yakınız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiades ile başlayan Uluslararası Konferansı kapsamında Cenevre'de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında Akıncı ve Anastasiades'e teşekkür eden Guterres, "Akıncı ve Anastasiades 20 aydır son derece kararlı bir şekilde müzakereleri sürdürdüler ve Kıbrıs'ta çözüm için bir kez daha birleşik bir ülke olması için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Sadece onların çabası sonucunda konferansı açabildik. İlk kez aynı masa çevresinde garantörleri de toplamış bulunuyoruz. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye masanın çevresinde topladık" dedi.



YAPICI FİKİR TEATİSİNDE BULUNDUK"

BM Genel Sekreteri Guterres, müzakerelere ilişkin olumlu ve yapıcı bir açılış görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, "Öğlen yemeği sırasında yapıcı fikir teatisinde bulunduk. Son birkaç günde yapılan 5 konudaki ilerlemenin yanı sıra durumun karmaşıklığı ilgili güvenlik ve garantiler konusundaki sorunların çözülmesi için fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Yapılan öğle yemeğinde gerekli araçların bulunması ve bu araçlarla ulaşılacak anlaşmayı ortaya koyarak Türk tarafının endişelerini, Rum tarafının da güvenlik endişelerini karşılayacak bir sonuca ulaşılması gerektiğini ifade ederek "Yapılacak çok şey var. Konferansa bugün de devam edeceğiz. Bir anda mucize beklememek lazım, çabuk sonuç beklemiyoruz. Ancak elle tutulur, sürdürülebilir peşindeyiz. Nihai bir sonuç için çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar zaman harcamamız gerekiyorsa hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"BİZ TARAF TUTMUYORUZ GİZLİ AMACIMIZ YOK"

Guterres, BM olarak sürece destek olduklarını kaydederek, "Tarafların anlaşmaya varması için destek olmaya devam ediyoruz. Biz taraf tutmuyoruz. Gizli amacımız yok. Anlaşma ile iki tarafın anlaşmasını hedefliyoruz. BM'nin amacı doğru koşulları oluşturmak. AB'de destek olmak için kararlılık gösterdi. BM Güvenlik Konseyi etkin bir garanti bekleme konusunda destek devam ediyor. Nihai bir karara ulaşmamız, çabuk bir mucize beklememiz lazım. Çözüm için çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs için Kıbrıs halkı için çalışacağız" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Guterres masaya çok fazla şey konduğunu belirterek, "Tabii ki masaya çok fazla şey kondu. Hangilerinin elle tutulur olduğunu zaman gösterecek. Soru çok basit. Anlaşmaya ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. Uzun süredir sorulan sorular toprak paylaşımı, mülkiyet, dış politika konularında oldu. Tüm bu başlıklar ilgili büyük ilerleme kaydedildi. Federal ve iki toplumlu devletli, federe devlet sonucuna yakınız. Bunu uygulamak için bazı aygıtlar bulmamız lazım. Bu araçlar çerçevesinde çalışarak çerçevesini öğlen yemeğinde çizdiğimiz bu araçları kullanarak ortaya konmalıdır. Bir şeyi unutmamak lazım liderlerin anlaştığı bir çözüm olmayacak, halkların referandumla onaylaması gereken bir çözüm olacak. Referandumun çok kolay bir çözüm olmadığını da görüyoruz. Somut elle tutulur bir çözüm olursa, tarafların tamamen kabul edeceği bir çözüm olursa başarılı oluruz. Ama bunu yapmak kolay değil. Kısa sürede çözüm beklemek lazım. Bu noktaya ulaşmak için iki halkın da kabul edeceği bir çözüme ulaşmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Gerekmesi halinde konferansın süresinin uzatılabileceğini de dile getiren Guterres, "Zaten başlangıç noktasındayız. 5 tarafın da güvenlik ve garantileri ilk kez görüştüğünü görüyoruz. Benim umudum çözümün olacağı yönünde. Kıbrıs halkları da bunu hak ediyor. Bugün de dünyanın ihtiyacı olan şey bir umut. 2017'nin bir umut olacağını düşünüyorum" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

