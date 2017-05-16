BM'den ebolaya müdahale

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey sınırında Ortak Afrika Cumhuriyeti yakınlarında ebola virüsünün başgöstermesi üzerine BM bu ülkeye teknik personel yerleştirme kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey sınırında Ortak Afrika Cumhuriyeti yakınlarında ebola virüsünün başgöstermesi üzerine BM bu ülkeye teknik personel yerleştirme kararı aldı.

BM'nin Afrika direktörü Matshidiso Moeti, ortaya çıkan salgının durdurulması konusunda tedbirler almak üzere yetkililerle görüşmelerde bulunmak için Kongo'nun başkente Kinsaşa'yı ziyaret etti.

Dr Moeti, hastalığa karşı koruma sağlamak için sağlık yetkilerini teşvik ettiklerini BM Sağlık teşkilatının ekiplerinin harekete geçdiğini, olaya etkili ve koordineli cevap vermek için teknik uzmanlık sağlamak için hazır olduğunu söyledi.

BM'nin bölge sorumlusu Dr Moeti'nin ziyareti, Kongo Hükumetinin kuzeyde, Likati sağlık bölgesinde Cumartesi günü en az üç kişinin öldüğü ve sekiz kişinin de ebola virüsü kaptığını bildirmesinin ardından gerçekleşti.

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından desteklenen Kongo Sağlık Bakanlığından bir ekibin olay yerine ulaşması planlandı.

