BM'de Türkiye ve Türk turizmi tanıtıldı

ABD'nin New York eyaletindeki Birleşmiş Milletler Konferans salonunda Türkiye'nin tanıtımı yapıldı.

Her yıl 21 Mayıs'ta "Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü" olarak kutlanan etkinlik kapsamında Amerika'nın New York şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler binasında bu yıl ilk defa "Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü" adı altında bir konferans düzenlendi. Birleşmiş Milletlere bağlı Bir El Ver Vakfı, Uluslararası Psikoloji Derneği ve TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan ve Üç ana bolümden oluşan konferansta "Kültürel Çeşitlilikte Barış", "Bilim ve Sanat" konuları ile "Kültürel Çeşitliliğin Turizme Olan Katkısı" ele alındı. Konferansta Türkiye'yi temsil eden başarılı Türk iş kadını ve AK Parti ABD Kadın Kolları Başkanı Mine Anlar, Türkiye'yi tanıtan bir sunum yaptı. Anlar, önemli bir turizm ülkesi olan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de tanıtımının yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Sunum sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu Türkiye tanıtım videosu Birleşmiş Milletler salonunda davetlilere gösterildi ve büyük ilgi gördü. Türk Hava Yolları Amerika Genel Müdürü Cenk Öcal ise konferans sonunda kültürler arası çeşitlilik konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Konferansa BM'in önemli temsilciliklerinden UNESCO, Ekonomik ve Sosyal işler Başkanlığı (DESA), Dünya Turizm Örgütü (UN WTO) ve turizm sektörünün yani sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerde yer alan kurumlar katildi.

Konferansta, Jamaika Büyükelçisi Courtenay Rattray, Etiyopya Büyükelçisi Tekeda Alemu, Pakistan Büyükelçisi Maleeha Lohdi, Surinam Büyükelçisi Henry L. MacDonald, BM Toplumlar Birliği Başkan Danışmanı Dr. Hanifa D. Mezoui, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Chris Rainer ve Perulu sanatçı Grimanesa Amores yer alırken Kral Faysal'ın torunu Prenses Dr. Nisreen El Hashemite de yaptığı sunumla büyük bir beğeni topladı. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Prenses Hashemite, konferansta Türkiye sunumu sırasında görüşlerini dile getirdi.