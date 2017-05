Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak hiçbir zaman mevcutla yetinmediklerini kaydederek, 'Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler, kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcisiyiz' dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak hiçbir zaman mevcutla yetinmediklerini kaydederek, "Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler, kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcisiyiz" dedi.

TOBB 73. Genel Kurulu, 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da toplanıyor. 81 vilayetten TOBB delegelerinin Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Genel Kurul, öğleden sonra TOBB delegeliğinde 10 yılı dolduran üyelere Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bakanlar, ana muhalefet Partisi ve muhalefet partisi lider ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni ile devam etti. Törende konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Konuşmamın başında, Genel Kurul başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e baş sağlığı diliyorum. Önceki gün kaybettiğimiz kıymetli valideleri Meral Hanımefendi'nin mekanı cennet olsun. Bugüne kadar ahirete uğurladığımız tüm dostlarımıza, camiamız mensuplarına da, Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emeklerini, hizmetlerini hep hayırla yad edeceğiz. Aramızda bulunan kıymetli yakınlarına da, sabr-ı cemil diliyorum" şeklinde konuştu.



"İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUM"

İngiltere'de bir konser programında meydana gelen terör saldırısına değinen Hisarcıklıoğlu, "Ne yazık ki bugün de İngiltere'den acı bir haber geldi. Bir terör saldırısı yaşandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İngiliz halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu menfur ve alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caniler, hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar. Biz her genel kurulumuzda son dönemde yaptığımız işleri ve beklentilerimizi dile getiririz ama bu vefa gününde fazla vaktinizi almadan bir selamlama konuşması yapacağım. Özel sektör olarak beklentilerimizi yine her ortamda paylaşmaya devam edeceğiz. Öncelikle ülkemize büyük bir sevinç yaşatan ve Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol takımımızı da yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'yi bir araya getiren ekonomi şuralarında sorunlarını saatler boyunca dinleyen Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok önemli faaliyetimize katılmak suretiyle, Türk iş alemine desteğinizi sergilediniz. Size en içten şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok düzenleme meclisten geçerken, Türk özel sektörüne destek veren; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de camiam adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de Türk iş aleminin sorunlarının çözümüne yönelik çabalarından dolayı Meclisimize, siyasi partilerimize, komisyon başkanlarımıza ve tüm milletvekillerimize. Sağ olun, var olun."



"BİZLER, KADİM AHİLİK TEŞKİLATIMIZIN GÜNÜMÜZDEKİ TEMSİLCİSİYİZ"

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak hiçbir zaman mevcutla yetinmediklerini kaydettiği konuşmasında, "Bizler, oda ve borsa camiası olarak, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler, kadim ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcisiyiz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş veriyoruz. Sadece şikayet etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini hazırlıyor, siyasilerimizle, hükümetimizle istişare ediyoruz. G20'den, Eurochambres'a, İslam Odası'ndan, Asya-Pasifik Odası'na kadar, tüm küresel platformlarda Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz" açıklamalarında bulundu.



"HER TOPLUMSAL KESİMİN, HER FARKLI DÜŞÜNCENİN, HER FARKLI ANLAYIŞIN, KENDİSİNİ TEMSİL ETME İMKANI BULDUĞU, EN GENİŞ TABANLI YAPI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNDE"

TOBB'un iş alemini bir araya getiren en büyük meslek örgütü olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün TOBB, ülkemizin her köşesinden ve tüm sektörlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı, 1 buçuk milyon üyesiyle, iş aleminin tamamını bir araya getiren, en büyük meslek örgütüdür. Gururla ifade etmek isterim ki, biz aynı zamanda, ülkemizde katılımcı demokrasinin yayılması açısından da, örnek gösterilecek bir meslek örgütüyüz. 365 oda ve borsamızın her biri, demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında demokrasi kültürünün gelişmesine, kök salmasına katkıda bulunuyor. Zira demokrasi demek, müzakere demektir. İşte her toplumsal kesimin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın, kendisini temsil etme imkanı bulduğu, en geniş tabanlı yapı burada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde."



"EL BİRLİĞİYLE ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ ARASINA SOKACAĞIZ"

Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın da, Türkiye'yi daha güçlü, daha zengin yapmak için üretmeye, emek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "İnşallah elbirliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 'Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket' almaya hak kazanan yol arkadaşlarıma, bu ödüllerini sunacak olmaktan, büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar, başkanından meslek komitesi üyesine, genel sekreterinden çalışanına kadar camiamıza hizmet eden tüm mensuplarımızı yürekten kutluyor ve başarı dolu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.

(Caner Ünver - Benan Özben - Cem Geçim /İHA)