Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'de rejim değişikliği yapanın darbeler olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir' dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'de rejim değişikliği yapanın darbeler olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir" dedi.
AK Parti Osmaniye Teşkilatının İl Danışma Meclisi Toplantısı Cebelibereket Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının başlangıcında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı. Ardından konuşma yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şu an dünyanın enteresan bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin kuzeyindeki ülkelerde ciddi bir ekonomik kriz var. Türkiye'nin güney dediğimiz Suriye ve Irak gibi ülkelerde ise ciddi bir siyasi kriz var. Ciddi bir demokrasi krizi var. Bütün bunların içerisinde Türkiye ekonomisini güçlendirmeye çalışan, demokrasisini güçlendirmeye çalışan, dış politikada daha büyük bir katılım üretmeye çalışarak ciddi performansını devam ettiriyor" diye konuştu.
Son dönemlerde 'parlamenter rejimden neden vazgeçiyoruz' gibi soruların sorulduğunu belirten Çelik, "Açık ve net bir şeklide söyleyelim. Türkiye'de hiçbir zaman parlamenter rejim olmadı. Parlamenter rejim her zaman darbelerle sakatlandı, darbelerle örselendi ve bir türlü parlamenter sistem Türkiye'de yerleşmedi. Ben siyasi tarihle ilgilenirim. Türkiye'de parlamenter sistemin örselenmeden, sakatlanmadan, iyi kötü performansını gösterebildiği dönem AK Parti dönemidir. AK Parti döneminde de Cumhurbaşkanlığı sistemine müdahale etmek istediler hatta partiyi kapatmak istediler" ifadelerini kullandı.
Kendilerine sorulan bir diğer sorunun ise 'Türkiye'de rejim değişikliği olacak mı' sorusu olduğunu belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakın biz net bir şekilde söylüyoruz. Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir. Peki nedir bu sistem değişikliği. Demokratik, laik sosyal diyoruz. Bu saydıklarımızı Türkiye'de kim ortadan kaldırdı? Darbeler ortadan kaldırdı. Yani rejim değişikliği yapan darbelerdir. Peki o darbelerin olduğu zamanlarda bu darbeleri en çok destekleyen siyasi parti hangisiydi? CHP'ydi. Demek ki rejim değişikliğini onlar istemişti. Bu rejim değişikliği yaygarasının arkasından halkın kendiler oy vermediği, kendilerine güvenmediği birileri çıkar. Bunlar sandıktan çıkan sonuçlara tahammül edemedikleri için, sandıktan çıkan irade ile mücadele etmeyi göze alamadıkları için, kendileri sandıktan çıkamadıkları için rejim değişikliği diyerek ülkedeki sistemi krize sürüklediler. Hemen arkasından rejimin bekçisi olduklarını söylerler. O rejim bekçilerinin arkasından siyasete müdahale ederek hükümetleri yıktıkları zaman hemen rejimin tüccarlığına çıkarlar."
Bu kesimin sandıktan hep korktuğuna değinen Çelik, "Çünkü sizlerin değerlerine uygun siyasetçileri devletin başına getirdiğinizi biliyorlar. Sizden sandığı kaçırmaya çalışıyorlar. Sandığa gittiğiniz zaman, vatandaşın önüne sandık koyduğunuz zaman nasıl bir tablo çıkacağını biliyorlar. O tabloda da kendilerine yer olmadığını biliyorlar" şeklinde konuştu.
Çelik, "Mesele güç meselesi olsa şu anda Cumhurbaşkanımızın gücüne sahip kim var Avrupa'da. Vatana ihanet dışında hiç bir şeyden yargılanamaz. Kendisinin liderlik ettiği parti meclisin çoğunluğuna sahip. Ya da bizim açımızdan bakalım. Cumhurbaşkanımız bizim partimizden çıkmış. Meclis çoğunluğuna biz sahibiz ve hükümet bizde. Yani biz güç peşinde koşsak bizim bu sistemi hiç değiştirmememiz lazım" dedi.
(Kasım Karadağ/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
Veda videosu ortaya çıktı: Oğluna şok tavsiye
Veda videosu ortaya çıktı: Oğluna şok tavsiye
İlk yarı Fenerbahçe'nin
İlk yarı Fenerbahçe'nin
'Yeni sistemle CHP, aşırı ucu bırakacak'
'Yeni sistemle CHP, aşırı ucu bırakacak'
'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'
'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'
'Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız'
'Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız'
'Hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız'
'Hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English