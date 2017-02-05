Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut kocaman, 'Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu' dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut kocaman, "Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu" dedi.
Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u maçın uzatma dakikalarında 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, öncelikle esas olanın sonuç olduğunu söyledi. Temel amaçlarının turu geçmek olduğunu ifade eden Kocaman, maçın beklenildiği gibi zor geçtiğini dile getirdi. Mücadelenin ilk yarısında oyunu koparacak pozisyonlar bulduklarını vurgulayan Kocaman, "Pozisyonları değerlendiremeyince rakibimizin maça tutunma iradesi arttı. İlk yarı dengeleri bozamadık. İkinci yarı ilk 10-15 dakikalık periyottan sonra onları kalelerine itebileceğimizi düşünüyorduk. Bunu yapamadık. Kalemizde gördüğümüz golle rakibimiz oyunun içinde kalma halini çok daha şiddetli hale getirdi. Golden sonra hemen reaksiyon veremedik. Rakibimizin eksik kalmasından sonra oyunu tamamen rakip sahaya yıktık. Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

ERKAN SÖZERİ: "İNSANLARIN KEYİF ALACAĞI BİR MAÇ OYNANDI"
Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, Atiker Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini söyleyerek, oyun planını sahaya iyi yansıttıklarını ifade etti. Sözeri, çok kompakt oynadıklarını vurgulayarak, "Takım savunmasını iyi yaptık. Ne düşündüysek onlar gerçekleşti. İnsanların keyif alacağı bir maç oynandı. Konyaspor ciddi bir rakip. Hem camiasıyla hem de bu sezon aldığı sonuçlarla saygın bir takım. Konyaspor'a karşı böyle bir mücadele etmek bizim adımıza sevindiriciydi. Atiker Konyaspor'a bir üst turda başarılar diliyorum" dedi.
(Mustafa Beşer / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Gerilim duvarı yıkıldı
Gerilim duvarı yıkıldı
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English