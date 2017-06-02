Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'Bizim için 10. sırada ligi bitirmek başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte bunu sürdürmenin zorluklarını yaşadık' dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bizim için 10. sırada ligi bitirmek başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte bunu sürdürmenin zorluklarını yaşadık" dedi.

Spor Toto Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özdeş, "Ligin son haftasıydı. Aynı sırada olan 2 takımın mücadelesiydi. Sıralamayı belirleyecek bir maçtı. Belki bir 8'incilik maçı gibiydi. Bugün berabere bile kalsak 8'inci bitirecektik. Ona rağmen ilk yarı Gençlerbirliği takımı daha çok topa sahip oldu, daha gol atabilecek pozisyonlara yaklaştı. Son dakikada yediğimiz gol ile geriye düştük. Oyunun ikinci yarısında her iki takımın temposu da iki amacı olan takımın mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarı pozisyonlar bulduk, daha ileride oynadık. Son ana kadar beraberliği getirecek golü kovaladık" ifadelerini kullandı.

Ligi ilk 10 içerisinde bitirdiklerini hatırlatan Özdeş, "Bizim için 10. sırada ligi bitirmek başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte bunu sürdürmenin zorluklarını yaşadık. Bugün lig sıralamasında sadece 5., 6., 7. sıradaki takımlardan puan alamamışız. Bu da sanıyorum sıralamayı belirledi. Kasımpaşa bir organizasyon ve vizyon kulübü. Bu sene gelecek senenin alt yapısı olacak. Gelecek sene de hedefimiz lig de üst sıraları kovalayan bir Kasımpaşa olacak. Şampiyon olan Beşiktaş'ı kutluyorum. Kupa Şampiyonu olan Konyaspor'u kutluyorum. Ligden düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Renkli güzel bir lig geçti; bizim açımızdan istediğimiz yerde bitmese de" şeklinde konuştu.

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim /İHA)