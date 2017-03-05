Bizim eğitim işi ne oldu?

Sağlık sektöründeki gelişmeleri devrimleri en babayiğit muhalif bile inkar edemez hastaneler 5 yıldızlı otel gibi hatta sosyal medyada bu, insanı hasta olmaya teşvik eder diye espriler dolaşıyor da... Ya eğitim? N'oldu bizim eğitim işi? Ak partiden müthiş beklentiler vardı bu konuda... Rahat bırakılmadı icraatlar Fetöcüler hep yayın ve dersane lobilerine muhtaç etmek için şuraya buraya çekiştirdiler sistemi , onu biliyoruz evet de... Üniversitede ne okursa okusun hangi bölümde olursa olsun bir şekilde formasyon alıp kendini atanamayan öğretmen zanneden insanların garanti maaş hayallerinden de bahsetmiyorum bu anlamda... Eğitimin bambaşka sorunları var taaa derinlerde... Hayret ediyorum yani 5 şiddetinde depremde yıkılan ev var ülkemizde... Bu nasıl olabilir ? Nerde yapı denetimciler? Dosya dosya imzalar ? Kentsel dönüşümler? Eğitim sistemimiz ahlak kuralları ile baştan revize edilmeli... Hizmet (!) adına her yol mübah ve füruattır diyen anlayışın iyice kökü kazınsın diye... Japonya nasıl çözmüşse bu problemi... Disiplin mi, ahlak mı, empati mi ? Ezber formüllerle değil... Gönüllere işleyen başka bir yöntem olmalı muhakkak... Her yaptığı evi kendi annesi ve çocukları içinde yaşayacakmış gibi tasarlayan mimarlar , mühendisler olmalı... Kendi ailesi yiyecekmiş gibi gıda üretseler helalinden...

Batıdan da ilham almışız zaman zaman eğitim konusunda... Abdülhamit örneğin yurt dışına talebe gönderdiğinde dönenler en azılı düşman olmuşlar ona... Ne ilginç... Tanzimat' ta da kendine kültürüne hınçla geri gelmişler hep Avrupa'dan aydın (!) larımız... Oysa bizde ne cevherler var, 40 kapı denilen gönül makamları var, keşfedemedigimiz... Hint felsefesi olsa buğulu bir tütsü dumanında dinleriz pek çok benzer bilgiyi "sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma" felsefesi falan... Yunus Emre dersi Hacı Bektaş dersi falan mı ilave edilse acaba müfredatlara?

Hiç felsefe köpürtmeye edebiyat parçalamaya gerek yok üzerinde... "İnsanların kullanabileceği en iyi ilaç kelimelerdir. "demiş Rudyard Kipling... Allah şifamızı versin öyleyse....

Versin ki...

Gerçeklik algımızı kaybetmeden hoyrat bir bilgisayar oyunu gibi kırıp dökmeyelim birbirimizi... Tekrarı yok bazı şeylerin çünkü...

Her gün güzel bir sözün büyüsünde kelimeler versin şifamızı... Her gün bir gönlü güzelin talebesi olalım usanmadan... Halimizi düzeltelim belki eğitim de düzelir o zaman... Ne dersiniz ?

Nüket Belsan Taşören