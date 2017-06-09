Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar krizinin çözüme kavuşturulması için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü söyleyerek, 'Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız bize ne düşüyorsa biz hak yolunda destek vermeye devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar krizinin çözüme kavuşturulması için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü söyleyerek, "Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız bize ne düşüyorsa biz hak yolunda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğu AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın Yenikapı'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, Körfez krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak bölgedeki ülkelere tavsiyelerde bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamasına atıfta bulunan Erdoğan, "Süreci hafifletmek gibi bir açıklama yaptı. Bu ambargoyu düşürmek gibi. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı kardeşler arasında bu olmamalı. Özellikle Suudi yönetimine benim bir ricam var. Siz körfezin en büyüğü en güçlüsüsünüz biz size Hadimu'l Harameyn eş-şerifeyn diyoruz. Siz düşmanlıkları değil özellikle siz kardeşliğin baştacı olmalısınız. Onları bir araya getirmelisiniz. Bunu yapmalısınız bunu bekliyoruz. Niye biz bu kavgalardan bıktık. Müslüman'ın Müslüman'ı kırmasından bıktık" dedi.



"BİZ KATARLI KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Katar'a yapılan terör eleştirileriyle ilgili Erdoğan,"Katar'da çeşitli hizmetler ile kurulan vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar olamaz böyle bir şey, o vakıfları bende tanıyorum biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine ben şahit olmadım. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız bize ne düşüyorsa biz hak yolunda destek vermeye devam edeceğiz. Bir söz var ya 'alma masumun ahını çıkar aheste aheste'. 'Efendim Katar küçük bir ülke şöyle yaparsanız böyle yaparız ha' böyle düşünme. Ne diyor Rabbimiz, 'Biz nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerinde galip kıldık'. Ortada bu var. Yeni acıların yaşanmasına bölge halkına yeni külfetlerin yüklenmesine müsaade etmemeliyiz. Katar Krizini çözüme kavuşturmak için kardeşliğimizi ortak payda da buluşturmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. 13'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile görüştüm" diye konuştu.



"DÜNYAYI 3-4 BATI ÜLKESİNDEN İBARET SANAN BU ZAT, BÖLGE KRİZİ HAKKINDA KENDİNCE AHKAM KESİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun krizi fırsata çevirmeye çalışmak ile eleştiren Erdoğan, " Ömründe Katar'a ayak basmamış. Ortadoğu'da hiçbir ülkeye adım atmamış dünyayı batıdaki 3-4 ülkeden ibaret sanan bu zat bölgedeki kriz hakkında kendince ahkam kesiyor. Kendi ülkesinden bihaber bu zatın 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini ilgilendiren böyle bir hassas meselelerde birilerinin ağzı ile konuşması ülkemiz adına utanç vericidir. Kanlı Esed'in devlet terörüne tek kelime etmedikleri gibi tam tersine rejimin suçlarını aklamaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamın Kılıçdaroğlu'nun Rabia işareti ile ilgili eleştirilerine de cevap verdi.

(Selim Bayraktar /İHA)