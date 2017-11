11.11.2017 22:24 'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'

CHP Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma yemeğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi. 12 Eylül Atatürkçülüğünden CHP'yi ayıran temel olguya değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi 12 Eylül Atatürkçülüğünden ayıran temel olgu, biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Biz inançla, kararlılıkla onun düşüncelerini savunan kişileriz. Atatürkçü olmak geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçü olmak Türkiye'ye çağdaş uygarlığın ötesine taşımak demektir. O nedenle bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz. Biz özgürlüğün ne olduğunu biliyoruz. Herkes düşüncesini özgürce dile getirecektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir olay değildir. Herkes bunu çocuklarına çok iyi anlatmalıdır. CHP'li olmak demek baskı karşısında boyun eğmeyen dik ve onurlu duran kişi demektir. Bizi baskı ile yıldırmaya çalışıyor, kararnameler ile dize getirmeye çalışıyorlar. Belediyelerimiz üzerine baskı kuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse unutmasın ki biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye konuştu.

CHP'lilerin koltuk kavgasına girmemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Memleketin bu kadar sorunu varken sen mi delege olacaksın, ben mi olacağım diyenler CHP'li olamazlar. Küçük hesaplarla siyaset yapanlar bizim aramızda olmamalıdırlar. Biz her şeyden önce bir davanın adamıyız. Ben yok biz varız. Ben diyenler bizim aramızdan ayrılsınlar. Biz diyenlere kucağımızı açacağız. CHP'li olmak demek hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayan kişi demektir" dedi.

2019 yılı seçimlerine partililerin iyi hazırlanmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Bulunduğunuz çemberlerin dışına çıkacaksınız. O çemberlerin dışında ayrı bir dünya var. Haksızlığa uğramış, CHP'nin kapısını çalmaya cesareti olmayan insanlar var. Derdini anlatmakta zorlanan, yoksul insanlar var. O çemberin dışına çıkarak o insanlarla konuşacaksınız. Otellerin lobilerinde siyaset yapmak değil. Fabrikada, tarlada, sokakta siyaset yapacaksınız. O açıdan CHP'li olmak kolay bir olay değildir. En büyük görev kadın kardeşlerime düşüyor. Her kapıyı çalacaksınız. Çocuklarınız için her kapıyı çalacaksınız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Atatürk portresi ve kendi portresinin işlendiği halı takdim edildi. Ayrıca Bursalı işadamı Timur Noyan'a parti rozetini takan Kılıçdaroğlu, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)