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'Biz de şampiyonluğa oynuyoruz'
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'Biz de şampiyonluğa oynuyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebiliyorsak, Burada Galatasaray'ı 5-1 yenebiliyorsak, Vodafone Arena'da oyun gücü olarak Beşiktaş'ı yenebiliyorsak, evet biz de şampiyonluğa oynuyoruz. Oluruz, olmayız ama böyle oynamaya devam edeceğiz' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebiliyorsak, Burada Galatasaray'ı 5-1 yenebiliyorsak, Vodafone Arena'da oyun gücü olarak Beşiktaş'ı yenebiliyorsak, evet biz de şampiyonluğa oynuyoruz. Oluruz, olmayız ama böyle oynamaya devam edeceğiz" dedi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, konuşmasına bugün vefat eden Naim Süleymanoğlu ile başlayarak, "Spor tarihimin en önemli inşalarından Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Baş sağlığı diliyorum. Değerli bir sporcuydu" diye konuştu.

"BİZ DE ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ"
Galatasaray'ın savunmada iki haftadır farklı oyunlar oynadığını belirten Avcı, "3'lü ya da 4'lü oynarsa nasıl oynar diye planlar yaptık. Birinci bölgede ligin en fazla pas yapan takımdı. Kaybettiği puanlarda birinci bölgede en az pas yapan takımlardan biriydi. Bizim için baskı bugün önemli unsurlardan biriydi. Oyunun başında 3'lü ya da 4'lü oynadıklarını çözmemiz gerekiyordu. Galatasaray, birinci bölgeden üçüncü bölgeye direk oynadı. Bu bizim beklediğimiz bir oyun değildi. Lider ve 26 puanı olan bir takım. Gökhan ile İrfan'ı santrforlarla hava topuna çıkarmak istedik. Bizim için çözüm noktaları, karşılarken az temasla oynamak. Set oyununda çalıştığımız opsiyonlar var. Merkezi kullanmadan kenarları kullanmak istedik. Galatasaray'ın yediği 9 golün 5'ini duran toplardan yemişti. Duran top, hem savunma hem de hücumda size maç kazandırabiliyor. İki tane pozisyon verdik. Oyunun içinde akıllı bir şekilde rakibine meydan okuyarak harika bir galibiyet oldu. 12 hafta sonrasında 1 maç kazandık. Daha hiçbir şey kazanmadık. Yukarıdakilerle devam ediyoruz. Dışarıda saygı görüyoruz. Bize şampiyon planı ile hazırlanıyorlar. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebiliyorsak, burada Galatasaray'ı 5-1 yenebiliyorsak, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı oyun gücü olarak yenebiliyorsak, evet biz de şampiyonluğa oynuyoruz. Oluruz, olmayız ama böyle oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TUDOR'UN KAYGISI VE GERGİNLİĞİ VAR"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile aralarında yaşanan gerginlik için ise Avcı, "Maç içinde yaşanabilecek şeyler. Hocanın kaygısı ve gerginliği var. Başarılar diliyorum. Öyle hatırlamak istiyorum" diye konuştu.

"TECRÜBELİ VE DENEYİMLİ OYUNCULARIM VAR"
Galatasaray'a karşı son 4 maçta 4 galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Geçen sene 4-0 var. Ondan evvelki senede 4-0 var. Farklı skorlar olabiliyor. Tecrübeli ve deneyimli oyuncularım var. Onlar da bunu doğru kullanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA İYİ BİR AİLE ORTAMI VAR"
Takımda iyi bir aile ortamı olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Oyundan keyif alırsanız böyle bir ortam olur. Kaygımız yok. Kaybedersek Galatasaray bizden 6 puan önde olur. Yarış devam eder. Kaygı başka şeyleri getiriyor. Adebayor dünya markası. Oyun kalitesi ve takım içerisindeki enerjisi yüksek" dedi.
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)
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