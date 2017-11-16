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'Biz de müthiş bir özlem ve müthiş bir beklenti var'
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'Biz de müthiş bir özlem ve müthiş bir beklenti var'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5 haftadır kendi evlerinde seyircisiz oynadıklarını belirterek, 'Biz de müthiş bir özlem var, müthiş bir beklenti var. Aynı enerjinin ve coşkunun taraftarlarda olduğunu düşünüyorum' dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5 haftadır kendi evlerinde seyircisiz oynadıklarını belirterek, "Biz de müthiş bir özlem var, müthiş bir beklenti var. Aynı enerjinin ve coşkunun taraftarlarda olduğunu düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 12. Haftasında Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Özdilek, milli takım arasını iyi değerlendirdiklerinin belirterek, "Milli takım arasını nasıl değerlendirdik, bunu sizinle paylaşmak istedim. Cumartesi günü biliyorsunuz bir müsabakamız var bununla ilgili düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak istedim. 15 günlük süreç ihtiyacımız olan bir süreçti. Oyuncu grubumuzla daha sık beraber olabilmek, taktiksel anlamda kendimizi biraz daha geliştirmek adına iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi düşünüyorum. Problemli olan arkadaşlarımız var, Traore'yi siz biliyorsunuz zaten. Eren'in bir sıkıntısı var, 10 gündür bizden ayrı. Sanıyorum Antalyaspor maçından itibaren çalışmalara başlayacak. Yani 2 hafta daha Eren'den yararlanamayacağız. Belinde ödeme bağlı bir sıkıntısı var ve sağlıklı antrenman yapmasını ve maç oynamasını engellediği için de doktorlar bu süreci biraz dinlenerek geçirmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla özellikle bu hafta hem Traore'den hem Eren'den yararlanamayacağız. Manyama ve Malick'te bugün akşam itibariyle bize katılacaklar. Milli takımlarından dün oynadıkları için bugünde akşamüzeri bizimle ilk antrenman çıkacaklar. Onun haricinde herhangi bir sakatımız, cezalı bir oyuncumuz yok" şeklinde konuştu.

"CUMARTESİ GÜNÜ STADIN TEKRAR ESKİ KİMLİĞİNE BÜRÜNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Özdilek, Konya Büyükşehir Stayumu'nda seyirci desteğine ihtiyacı olduklarını vurgulayarak, "Hasret bitiyor. Yani 5 haftadır kendi evimizde seyircisiz oynuyorduk. Dolayısıyla cumartesi günü stadın tekrar eski hüviyetine, kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Biz de müthiş bir özlem var, müthiş bir beklenti var. Aynı enerjinin ve coşkunun taraftarlarda olduğunu düşünüyorum. Onların desteğiyle, onların coşkusuyla bizim saha içindeki mücadele ve azmimizle hafta sonu oynayacağımız müsabakada istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Her müsabakayı ayrı ayrı düşünüyoruz. Tek tek bakacağız. Her maçın önemi çok farklı ki ligdeki konum itibariyle bu maçın da önemi çok farklı. Dolayısıyla kendi evimizde, kendi seyircimizle oynayacağımız bu mücadeleyi kazanarak bitirmek istiyoruz. Bunun için hem coşkumuz var hem enerjimiz var. Ama en önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu bizim için çok önemli. 15 günlük süreçte de açıkçası buna yönelik çok detaylı çok istekli ve coşkulu bir periyot yaşadık. Bunun yansımasının da cumartesi günü sahada olacağını düşünüyorum. Her yönüyle hazırız, çok net söyleyeyim. Sahada koşan, mücadele eden ne yaptığını bilen ve bu coşkusunu bu enerjisini seyredenlere veren Konyaspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Zihinsel ve fiziksel olarak biz hazırız" ifadelerini kullandı.
(Çağrı Cihan Yıldız - Mustafa Yaşar Beşer/İHA)
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