'Biz, AK Parti'yi bütün bir milletin partisi olarak kurduk'

Başbakan Binali Yıldırım, "Biz, AK Parti'yi bir zümrenin, çıkar grubunun partisi değil bütün bir milletin partisi olarak kurduk. Hizmetlerimizi de ilk günden bugüne aynı anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da 22, 23, 24, 25. ve 26. Dönem milletvekilleri ile iftar programında buluştu. Konuşmasında geçen yıl da iftar programında vekillerle bir araya gelindiğini hatırlatan Yıldırım, "AK Parti'nin ilk gününden itibaren yola çıktığımız bütün arkadaşlarımızla bir aradayız. Şükürler olsun. Bu kutlu davaya verdiğiniz emekler, yaptığınız katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Zira bu dava milletin davasıdır, halkın davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Sizler AK Parti ailesi olarak Türkiye'nin bütünlüğünü temsil ediyorsunuz, Türkiye'nin bütün renklerini, motiflerini temsil ediyorsunuz. Biz, AK Parti'yi bir zümrenin, çıkar grubunun partisi değil bütün bir milletin partisi olarak kurduk. Hizmetlerimizi de ilk günden bugüne aynı anlayışla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 Kasım 2002'den itibaren Meclis grubunu oluşturan sizlerin tarihi rolü kaçınılmazdır" diyen Yıldırım, "Bu grubun gayretleriyle Türkiye sıkıntılarını geride bıraktı, bugünlere geldi. Sizler Türkiye'ye vahdet ruhunu aşıladınız. Sizler, Türkiye'nin aklını birleştirdiniz ve ülkenin aklı ve vicdanı oldunuz. Ülkemizi karanlıklardan aydınlığa taşıyan büyük değişimin mimarları sizler oldunuz. Son 15 yılda Meclis çatısı altında Türkiye'nin geleceği adına önemli kararlar aldık. Bazen yasama faaliyetleriyle sessiz devrimleri gerçekleştiren grupsunuz. Bütün bu gelişmede her birinizin akıl teri, alın teri var" şeklinde konuştu.



"BAŞARI ÇITASINI DAHA DA YUKARIYA KOYAN BİR TÜRKİYE VAR"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa değişikliklerinden reformlara, yasalara, vesayet zincirlerini kırmış bütün temel kanunlarda sizlerin emeği var. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, ulaşımdan birçok alana varıncaya kadar her birinizin büyük emeği var. Sizler, Türk demokrasi tarihine mührünüzü vurdunuz. Demokrasimizi, hak ve özgürlüklerin temelinde daha da ileriye taşıyacağız, işimiz henüz bitmedi. Güven ve istikrarı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin milletimizin beklediği hedefleri gerçekleştirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bugün mutlu ve müreffeh bir geleceğe güvenle yürüyor. Bugün de yatırımlarla güçlenen ve başarı çıtasını daha da yukarıya koyan bir Türkiye var. Gelecek nesiller bütün bu gayretlerimizi hayırla yad edecekler. 3 Kasım Türkiye'nin değişim ve dönüşümü için bir milat olmuştur."



"ŞİMDİ YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Kurulan hükümetlerin birçok reforma imza attığını anlatan Yıldırım, 22. dönemden başlayarak günümüze kadar olan dönemde yapılan icraatlara değindi. Bu önemli kararlar ve değişimlerin AK Parti çatısı altında gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, "Milletin gücüne güç kattınız, Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yeni bir döneme girdik. Yeni dönem Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğini öngören anayasa. 15 Temmuz'da milyonlar akın akın meydanlara indi, bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Bir kez daha milletimiz hükümetine de sahip çıktı, geleceğine de sahip çıktı. AK Parti büyük meselelerinin medeniyet yürüyüşünün hep öncüsü olmuştur. Bizim için siyaset, geçmişin birikimini ecdadın mukaddes emanetini geleceğe taşımaktır" diye konuştu.

Büyük Türkiye hedefine uzak olunmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bundan sonra da ülkemizin ufkunu, çok daha aydınlık yolunu da görüyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. Hayalini kurduğumuz büyük Türkiye hedefine uzak değiliz. Yeni bir dönemeçte yeni bir heyecanla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl 22 Mayıs'taki kongreden sonra biliyorsunuz bir görev değişikliği oldu ve bu AK Partimizin genel başkanlığı görevini sizlerin desteğiyle üstlendik ve bir sene sonra da bu görevi genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a gurur ve onurla teslim ettim. Bir yıllık bir süre kısa olabilir ama bu bir yıl Türkiye'nin yakın tarihinde çok konuşulacak bir yıl olacak. Gelecek nesiller bu bir yılı okurken Türkiye'nin ne kadar zor şartlardan geçtiğini idrak edecek" dedi.



"KORKUYU GÖRÜNCE ŞAPKASINI ALANLARDAN OLMADIK"

15 Temmuz darbe girişimine işaret eden Yıldırım, "Korkuyu görünce şapkasını alanlardan olmadık, milletle beraber alçaklara göğsümüzü siper ederek bayrağımızı da düşürmedik. İşte, bu millet o kadar büyük bir millettir. Bu milletin önünde şapka çıkarılır" şeklinde konuştu.

Bugün ekonomik göstergelerin çok iyiye gittiğini belirten Yıldırım, enflasyonun düşme eğilimine gittiğini ve yarının bugünden daha güzel olacağını ifade etti.



TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

FETÖ, PKK, DEAŞ terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin verildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Terör örgütü ayakta kalmak için dış unsurları devreye sokma gayreti içine girmiştir. Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir, Türkiye'nin her karış toprağını bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz" dedi.

"Anayasa değişikliği bütün bu kargaşanın içinde oldu" diyen Yıldırım, "15 yıllık AK Parti geçmişinin en zor şartlarında biz bu anayasa değişikliğini yaptık. Hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirdi. AK Parti ailesi bir oldu, beraber oldu. MHP ile uzlaşma halinde verdiğimiz anayasa değişikliği Mecliste kabul edildi, ondan sonra iş bitmedi. Bunu millete götürmek vardı, millete onaylatmak vardı, 70 günlük bir süreydi, bu da çok çetin geçti. Bizim işimiz zordu, hayır tarafında yer alanların işi kolaydı. Çünkü onlar mevcudu anlatıyorlardı, biz ise geleceği anlatıyorduk. Geleceği satın almak o kadar kolay bir şey değil. Samimiyetimizle her şeyi olduğu gibi vatandaşlarımızla paylaştık. Vatandaşlarımız bize inandı ve bu değişikliğe olur verdi. Başlarken biz yüzde 30 ile başladık, 51.41'e getirdik. Bu az bir iş değil. Bu değişiklik sıradan değil. Bu sil başta Türkiye'deki yönetim sistemini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Değişiklikle sürekli istikrarın olacağına dikkati çeken Yıldırım, "İstikrar, güven var. Üçüncüsü bu sistemle Türkiye'nin bölünme riski tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü, bu sisteme göre yüzde 50 artı bir oy almayan hiç kimse iktidar olamayacak. Türkiye'nin her köşesinden destek almak demek. Belirli bölgelerden oy alarak iktidar olma şansı yok. O kampanya dönemindeki iddiaların aksine, bu sistemde üniter yapı daha da güçlenecek" dedi.

Bu değişiklikle birlikte artık yönetim krizinin de bittiğini anlatan Yıldırım, "Kriz olabilir mi? Meclis farklı bir kompozisyonda, cumhurbaşkanı farklı bir irade, kriz ihtimali var mı? Var. Ama krizden asgari etkilenecek düzenlemeler yapıldı. Bu da yetmez, yasamaya ve yürütmeye aynı güç verildi" diye konuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden yapılandırıldığını anlatan Yıldırım, önümüzdeki çarşamba günü görevlerine başlayacaklarını belirtti. Yapacak çok işlerinin olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Yapmamız gereken düzenlemeler var, uyum yasaları, iç tüzük var. Yapacak çok daha işimiz var. Bir yandan Meclisimiz çalışacak, bir yandan da hükümet olarak biz çalışacağız, vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ülkemizi 2019 yerel seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine hazırlamış olacağız. Büyük bir gayret ve fedakarlıkla milletvekillerimiz sürdürüyor. Bu salonda bir kez daha gördük ki AK Parti'de eski yeni diye bir şey yok. Sen ben yok, biz varız" diye konuştu.

İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuklara mercimek çorbası, hünkar beğendi, paçanga böreği ve Ramazan şerbeti sunuldu. Programa, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Naci Bostancı ve Mustafa Elitaş, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve 22. Dönemden bu yana AK Parti grubunda yer alan isimler katıldı. Yıldırım, konuşması sonrası milletvekilleri ile salonun çıkış kapısında tokalaşarak, milletvekillerine hediyelerini verdi.