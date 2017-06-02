Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 'Biz 5 ile 8 arasında yer almaya çalışacağız ama önümüzdeki sezon bu kulübün tarihin en zor senesi olacak. Çünkü bir çınardan aldığımız kulübü, yeni statla yeni sezona başlamak o dezavantajı inşallah en az seviyede yaşarız' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Biz 5 ile 8 arasında yer almaya çalışacağız ama önümüzdeki sezon bu kulübün tarihin en zor senesi olacak. Çünkü bir çınardan aldığımız kulübü, yeni statla yeni sezona başlamak o dezavantajı inşallah en az seviyede yaşarız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'de Teknik Direktör Ümit Özat, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Güzel bir bitiriş olduğunu belirten Özat, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezon bize emeği geçen bütün çalışanlarımıza, oyuncularımıza, malzemecilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon oldu. İyide kapattık. Bir insan daha ne ister bu şartlarda İnşallah güzel bir tatil yapıp gelecek sezona kilo vermiş olarak, daha fit, daha dinç bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonla ilgili projelerinin sorulması üzerine Özat, "3 büyükler ilk sıraları parsellemiş durumda. Bunların maddi olarak da bütçelerine baktığımız zaman bizlerden çok çok önde olduğu bir gerçek. Biz 5 ile 8 arasında yer almaya çalışacağız ama önümüzdeki sezon bu kulübün tarihin en zor senesi olacak. Çünkü bir çınardan aldığımız kulübü, yeni statla yeni sezona başlamak o dezavantajı inşallah en az seviyede yaşarız. Önümüzdeki sene Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu olacak. iskeleti koruyarak daha büyük başarıların yakalanabileceğini düşünüyorum. Benim için başarı istikrar. Yani Bursaspor şampiyon oldu arkası yok. Bir takım UEFA kupasını aldı arkası yok. Bir sene 2'inci, 3'üncü olup ertesi sene küme düşmeye oynayacaksam her sene ilk 8, ilk 10'un içerisinde olmayı tercih ederim. Burada bir şeyler aranıyor. Ne arandığını ben az çok tahmin edebiliyorum. Herkes istiyor ki çok pahalı transferler olsun bizim böyle bir durumumuz yok. Bizim arkamızda kitleler yok. Bu takım diğerleri gibi bir sorun yaşarsa bir daha toparlanamaz" açıklamasında bulundu.

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim /İHA)