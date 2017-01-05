05.01.2017 16:44 Biyometrik fotoğraf şartı fotoğrafçıları sevindirdi

Türkiye genelinde dağıtımına başlanan çipli kimlik kartlarına getirilen biyometrik fotoğraf şartı fotoğrafçıların yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde dağıtımına başlanan çipli kimlik kartlarına getirilen biyometrik fotoğraf şartı fotoğrafçıların yüzünü güldürdü.



Diyarbakır'da da dağıtımına başlanan çipli kimlik kartları için getirilen biyometrik fotoğraf şartı Diyarbakırlı fotoğrafçıları sevindirdi. Pasaportlarda ve ehliyetlerde kullanılan biyometrik fotoğraf çekimlerinin yeni çıkan çipli kimlik kartlarında da kullanılmasıyla işlerinin açıldığını belirten fotoğrafçılar biyometrik fotoğraf çekimi hakkında bilgi verdi.



"Yoğun makyajlı fotoğraf kabul edilmiyor"



Fotoğrafçı Ömer Arslan, yoğun makyajlı biyometrik fotoğrafların kabul edilmeme gibi bir durumunun olduğunu ifade ederek, "Yüz açısının tamamen net ve dik açıdan çekilmesi gerekiyor. Hafif yan olan fotoğraflar veya gözlüklü olarak çekilen fotoğraflarda parlama olmamalı. Günde ortalama 15-20 arasından fotoğraf çekiyoruz. Çipli kimlik kartlarında biyometrik fotoğraf zorunluluğu fotoğrafçıları bir nevi rahatlattı. Makyaja dikkat edilmesi gerekiyor. Hafif bir makyaj yapılması gerekiyor. Renkli fotokopi olarak kabul edilemeyeceğini de hatırlatmak gerekiyor" dedi.



"Lens kullanılmamalı"



Fotoğrafçı Beritan Şimay da, Biyometrik fotoğraf çekiminde özellikle lens ve takı kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Küpe, kolye, hızma varsa çıkarılması gerekiyor. Ayrıca saçların tamamen alından temizlenmesi de gerekiyor. Kulakların kepçe kısmı ve kulak memesi görünecek şekilde tamamen arkada olması gerekiyor. Kapalı kadınlar için de alın açık olacak şekilde eşarbı yukarı çekmeleri gerekiyor. Yan kısımlardan da yine kaş bitimi ve çene kemiğine kadar eşarbının geride olması gerekiyor. Çipli kimliklerin çıkmasıyla beraber işlerimiz biraz daha arttı tabi. Şimdilik günde 20-25 arası müşterimiz geliyor. Vatandaşlar kimliklerini yenilemeye başladıkça da artacak. Diyarbakır'da sabit fiyat uygulaması yapıldı. Diyarbakır Fotoğrafçılar odası tarafından zaten denetlemeler de yapılıyor" diye konuştu.

