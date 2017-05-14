'Bitmeyen sevda'yı kaza da bitiremedi

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasında hayatını kaybeden 40 yıllık evli Kemal-Nesrin Öksüz çiftinin sosyal medyada paylaştığı 20'li yaşlarındaki fotoğraflarına 'Bitmeyen sevdamız' yazısı yürekleri burkarken, çiftin cenazeleri yan yana konarak cenaze namazının ardından yan yana defnedilecek.

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasında hayatını kaybeden 40 yıllık evli Kemal-Nesrin Öksüz çiftinin sosyal medyada paylaştığı 20'li yaşlarındaki fotoğraflarına 'Bitmeyen sevdamız' yazısı yürekleri burkarken, çiftin cenazeleri yan yana konarak cenaze namazının ardından yan yana defnedilecek.

İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle dün sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bulunan Kemal-Nesrin Öksüz çiftinin aşkı ise herkesin dilinde. 40 yıldır evli olan Öksüz çiftinin 2'si kız 3 çocuğu bulunurken, bir kız çocuğunun evli olduğu öğrenildi. 40 yıldır birbirinden ayrılmayan çiftin geziye de birlikte gidip eğlenmeyi planladıkları ancak talihsiz kazada hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Çiftin hayat dolu oldukları, çevreleri tarafından sayılan ve sevilen örnek bir aile hayatlarının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kemal Öksüz'ün sosyal medya hesabında Sevgililer Günü'nden bir gün sonra paylaştığı, 20'li yaşlarında oldukları fotoğrafının üzerine 'Bitmeyen sevdamız' paylaşımı görenlerin yüreklerini burktu.

Ölümün bile ayıramadığı Öksüz çifti için ikindi namazını müteakip cenaze namazları kılınacak. Yaylacık Camii'ne yan yana konulan çiftin cenazelerinin, mezarlığa da yan yana defnedileceği belirtildi.

(Atakan Şen / İHA)