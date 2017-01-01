01.01.2017 02:24 Bitlis Valisi Çınar, yeni yıla güvenlik güçleri ile birlikte girdi

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yeni yıl nedeniyle kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yeni yıl nedeniyle kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Vali Çınar ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sırasıyla Özel Harekat Merkezi, Hersan Karakolu, Bitlis Diyarbakır yolu üzerinde bulunan kontrol noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Çınar, kontrol noktasındaki uygulamada durdurulan sürücülere tatlı ikramında bulunarak, yeni yıllarını kutladı. Vali Çınar, 2016 yılının birçok badirenin atlatıldığı bir yıl olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"2017 yılına girerken herkes evinde dünyanın her yerinde insanlar eğlence modunda yeni yıla girerken bizim huzurumuz için toplumun huzuru bekası için her zaman kahramanca mücadele eden polis teşkilatımızda bugün yılbaşı gecesinde nöbet tutan ailelerinde ayrı. Yine sağlıklı huzurlu bir yeni yıla girişin sağlanmasına yönelik olarak nöbet tutan kahraman polislerimizin ziyaretine geldik. Yeni yıllarını kutladık. hayırlar diledik. Kendilerine tatlı ikramımız da oldu. Burada şunu söylemek istiyorum. 2016 yılı çok büyük olayların badirelerin yaşandığı atlatıldığı bir yıl oldu. Çok büyük bedeller ödedik. Türkiye'nin hatta bütün dünyanın huzura ihtiyacı var. Ben Bitlis halkına huzurunuzda terörle mücadelelerindeki kararlı duruşları devletimizin polisimizin askerimizin yanında oluşları dolayısıyla barışa olan katkılarından dolayı minnettarlığımı teşekkürlerimi huzurunuzda arz ediyorum. İnşallah 2017 yılı büyük Türkiye'nin büyük devlet olma yolundaki büyük adımlarla yürüyüşü neticesinde hem bölgede hem dünyada kültür temellerde mayasında barışı esas alan mantalitesinden dolayı güçlü bir aktör olarak yer alacağıma inancımı duamızı buradan tekrarlıyorum. Hepimizin 2017 yılı hayırlı olsun. Hepimize iyi yıllar olsun. Huzurlu sağlıklı mutlu bir yıl olsun inşallah. Hepimizin ihtiyacı olan 2017 yılında barış hem ülkemize hem de bölgemize inşallah tesis edildin diyorum."

