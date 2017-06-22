Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Operasyon esnasında yaralanan bir askerin ise tedavisinin Tatvan Devlet Hastanesinde devam ettiği kaydedildi. (İlker Turak/İHA)
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