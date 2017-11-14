14.11.2017 17:50 Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme' suçlaması ile 6 kişiye yönelik il merkezi, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde B.U., E.K., F.D., O.S. ve O.G. isimli 5 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.



