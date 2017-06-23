Bitlis'te terör operasyonu: 16 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 16 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 16 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Çavuşlar ve Anadere köyleri bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel geçiş güzergâhları üzerinde K/G, P/D faaliyeti icra etmek, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde adli arama yapmak, karayolu üzerinde devriye görevi icra ederek kaçış güzergâhlarını tıkamak maksadıyla 20 Haziran 2017 tarihinden itibaren Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu icra edilmiştir. Anadere köyü kırsalında yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Hk-33 piyade tüfeği şarjörü, 219 adet Kalaşnikof mermisi, 3 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 20 adet savunma tipi el bombası, 8 adet basma düzenekli EYP, 1 adet elektrikli fünye, 6 metre infilaklı fitil, 2 adet el telsizi, bin 200 metre kablo, 1 adet batarya şarj cihazı, 248 adet pil, 6 adet pil bloğu, 1 adet marka fotoğraf makinesi, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet hücum yeleği, 6 adet kütüklük, 1 adet güneş paneli, 37 adet örgütsel kitap, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin temininde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 16 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınmış olup haklarında adli tahkikata devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Vahit Olcay /İHA)