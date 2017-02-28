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Bitlis'te 'mide kanseri' hastalıklarında korkutan artış
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Bitlis'te 'mide kanseri' hastalıklarında korkutan artış

Bitlis'te mide kanseri vakalarında sıra dışı bir artış yaşanıyor.

Bitlis'te mide kanseri vakalarında sıra dışı bir artış yaşanıyor.
Kentte kilo kaybı, iştahsızlık, midede yanma ve ekşime gibi başlıca nedenlerle hastanelere başvuran gencinden yaşlısına birçok hastaya "mide kanseri" teşhisi konuluyor. Dünyada en çok görülen 4. kanser türü olan mide kanseri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, Bitlis bölgesinde sıkça görülmeye başlanan bu hastalığın ana nedenin araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, yaklaşık 3 aydır görev yaptığı hastanede kendisine başvuran 6 hastaya mide kanseri tanısı koyduklarını söyledi. Görev yaptığı 8 yıllık uzmanlık hayatında ilk defa bu kadar kısa sürede bu kadar sık vakayla karşılaştığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, belirli bazı nedenlerden kaynaklanan bu hastalığın bölgede sıkça görülen bir hastalık haline geldiğini ifade etti.

"BÖLGEDE BU HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARAN ANA NEDENİN ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"
Bölgedeki "mide kanseri" hastalığının artmasına neden olan ve bu hastalığa davetiye çıkaran ana nedenin bir an önce araştırılıp tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Doğan, bir an önce bölgedeki ana nedenin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ben 3 aydır bu hastanede görev yapıyorum. Bu 3 ay içerisinde hastaneye başvuran 6 hastaya mide kanseri tanısı koyduk. Bu hastaların en genci 30, en yaşlısı ise 60 yaşlarındaydı. Bu hastaların bazıları erken evre bazıları ise ileri evrelerdeydi. Ben yaklaşık 8 yıllık uzmanlık hayatımda ilk defa bu kadar sürede bu kadar sık vakayla karşılaşıyorum. Bu hastalığın bu bölge açısından yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Sadece hastanemize başvuran hasta sayısında bu kadar mide kanseri çıktığını düşünürsek, diğer hastanelere giden hasta sayısı ile birlikte bu rakımın ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu görebiliriz. Bu nedenle bu kanserin ana nedenine yönelik bazı çalışma ve araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Mide kanseri hastalığının başlıca nedenleri olduğuna işaret eden Doğan, "Mide kanserinin nedenleri arasında radyasyon, bozulmuş ve közlenmiş gıdalar, kömürleşmiş gıda beslenmesi, aşırı turşu tüketimi ve salamura tüketimi gibi başlıca nedenler bulunuyor. Bu anlamda bu bölgenin diğer bölgelere göre farklı olan özelliklerinin araştırılması gerekiyor. Örneğin Van Gölü balığından tutalım radyasyona yol açabilecek herhangi bir nedenin bulunup araştırılması gerekiyor. Bu konuda hem bölgemizdeki üniversite hem de eğitim araştırma hastanelerinin bu konuya ayrı bir ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ben konuyla ilgili Diyarbakır Dicle Onkoloji Hastanesinde görev yapan bir meslektaşımla görüştüğümde hastaneye başvuran hastaların büyük bölümünün bu bölgedeki hastalar olduğunu söyledi. Bu da bu konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

BELİRTİLERİ
Mide kanserinin başlıca belirtileri ile ilgili de bilgilendiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, "Mide kanserinde erken tanı oldukça önemlidir. Biz hastalarımıza özellikle şunu söylüyoruz. Eğer kilo kaybı, iştahsızlık, midede yanma ve ekşime varsa bunun yanında kullanılan ilaçlardan fayda görülmüyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Hastanede yapılacak bir endoskopi ile erken tanı koymak mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.
(Hakan Okay / İHA)

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