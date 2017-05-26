Bitlis'te mayın patladı: 1 asker yaralı

Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hizan ilçe kırsalında dün akşam saatlerinde arazi arama tarama ve operasyon faaliyeti gerçekleştiren askerlerden M.A. (27), PKK'lı teröristlerce önceden araziye döşendiği değerlendirilen mayına basması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı. Güvenlik güçleri tarafından helikopter ile olay yerinden alınan yaralı asker M.A., Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

(Hakan Okay/İHA)