Bitlis'te çatışma: 8 terörist öldürüldü, 2'si sağ yakalandı
Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' kapsamında, Sehi Ormanları bölgesinde bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandı. 1 asker ve 1 güvenlik korucusunun da hafif yaralandığı operasyonda; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. (Vahit Olcay / İHA)
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