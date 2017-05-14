Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit

Bitlis kırsalında güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Bitlis kırsalında güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan ilk bilgilere göre, Bitlis merkezde bulunan Sehi ormanları bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü.

Sıcak temas sağlanan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.

