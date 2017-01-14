14.01.2017 14:32 Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında 2 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında 2 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şht.J.Uzm.Onb. Bahattin DOLMA operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tb.K.lığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu öldürülmüştür. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.



