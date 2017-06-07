Bitlis'te 139 adet bronz sikke ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 139 adet bronz sikke ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 139 adet bronz sikke ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yolcular köyü Samanlı mezrasında ikamet eden M.C.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, "İhbara istinaden yapılan araştırmada, 5 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada dönemi henüz tespit edilemeyen 139 adet bronz sikke, 16 adet metal ok ucu, 1 adet eski metal bileklik, 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmış, şüpheliler ise adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. (Vahit Olcay/İHA)
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