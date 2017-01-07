07.01.2017 18:52 Bitlis kırsalında PKK'ya ait sığınaklar yok imha edildi

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.



Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Bitlis İli Merkez İlçesi Çayırbaşı Mah. bölgesinde 05-06 Ocak 2017 tarihlerinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren KILIÇ-3 isimli kış operasyonu icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda sığınaklar bulunarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

