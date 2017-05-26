Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'

Bitlis'te, 16 nisan anayasa değişikli referandumunda 'Evet' oyunun çıkmadığı beş köyün muhtarları, kaymakam talimatıyla görevden alındı

Gazetekarınca'nın haberine göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı beş köyün muhtarları, kaymakam 'talimatıyla' görevden alındı. Muhtarların referandum öncesinde Kaymakam Arif Karaman tarafından "Evet çıkmazsa görevden alınacaksınız" diye tehdit ettiği belirtiliyor.

'KAYMAKAM ARİF KARAMAN'IN TALİMATİ VAR'

Gümüşova, Esenkıyı, Aşağı Süphan, Altyazı ve İpekçayır köylerinin muhtarlarının karakola çağrılıp "Kaymakam Arif Karaman'ın talimatı var" denilerek görevden alınması, meclisin gündemine de taşındı. Konuyu bir soru önergesi ile TBMM'ye taşıyan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, "Kaymakam Arif Karaman nereden emir almaktadır?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları yanıtlamasını isteyen HDP'li vekil, "Kaymakam Arif Karaman'ın böyle bir talimat vermesinin hukuki bir gerekçesi ve dayanağı var mıdır" diye de sordu.

HDP'li Irgat'ın Soylu'nun yanıt vermesini istediği diğer sorular şu şekilde:

İdari Hiyerarşi ilişkisi içerisinde olan Kaymakam Arif Karaman'ın İdari Vesayet ilişkisine tabi olan köy muhtarlarını 'görevden alma talimatı vermesi' Kaymakam Arif Karaman'ı hiyerarşi düzeninin dışına çıkardığını düşünüyor musunuz?

Referandum sürecinde de Kaymakam Arif Karaman'ın "köyünüzden 'Evet' oyu çıkmaz ise mühürlerinizi elinizden alırım" diye köy muhtarlarını toplayıp tehdit ettiği iddialarını medyadan öğrenmiştik. Bahsi geçen köy muhtarlarının görevden alınmasının bu köylerden 'Hayır' oyu çıkmasıyla bir ilgisi var mıdır? Eğer var ise bakanlığınıza iletilmiş bir bilgi var mıdır? Eğer tarafınıza iletilmiş bir bilgi yoksa Kaymakam Arif Karaman İdari Hiyerarşi içerisinde hangi makama bilgi vermektedir?

Görevden alınan muhtarlara, üç yıl önce başlatılan bir soruşturma gerekçe olarak bildirilmiştir. Üç yıl önce başlatıldığı iddia edilen iş bu soruşturma ile ilgili bugüne kadar tek bir işlem yapılmamış olup, 16 Nisan Referandum sonrası ifade alınmak üzere kolluk birimine çağrılan muhtarlara sözlü olarak mühürlerinin de iade edilmesi istenmiştir.

Görevden alındıkları bildirilen muhtarlara, Üç yıldır işlem yapılmaksızın yürütülen soruşturmanın da üç yıl önce seçim çalışmalarında köyden geçen konvoylara zafer işareti yaptıkları fotoğraflarla ilgili olduğu bildirilmiştir. Soruşturma, kovuşturma aşamaları devam eden fotoğraflar görevden alınmaları için tek başına geçerli bir neden olabilir mi? Üç yıl önce başlatılan iş bu soruşturmalarla ilgili bu tarihe kadar neden herhangi bir işlem başlatılmamıştır?

Bahsi geçen köy muhtarlarının, haklarında henüz herhangi bir soruşturma-kovuşturma olmadan görevlerinden alınması, Anayasal hak olan seçme ve seçilme ilkesine aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?

Bakanlığınızın referandumda 'Hayır' oyunun çıktığı köy ve mahallelerle ilgili, tarafsızlık ilkesine göre davranması gereken valilere ve kaymakamlara verdiği bir talimat söz konusu mu? Eğer bakanlığınızca verilmiş bir talimat söz konusu ise bu talimatın gerekçesi ve içeriği nedir?

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ekmek almaya giderken kamyon çarptı
Fenerbahçe'den Şike Kumpası Davası açıklaması
3 yıl aradan sonra yeniden açıldı
Sri Lanka'da sel: 91 ölü, 100 kayıp
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Müezzinoğlu: Değerli kalmak asıl başarıdır
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde
Çukurca'da patlama! Şehit ve yaralı askerler var
Çukurca'da patlama! Şehit ve yaralı askerler var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ekmek almaya giderken kamyon çarptı
Ekmek almaya giderken kamyon çarptı
Fenerbahçe'den Şike Kumpası Davası açıklaması
Fenerbahçe'den Şike Kumpası Davası açıklaması
3 yıl aradan sonra yeniden açıldı
3 yıl aradan sonra yeniden açıldı
Sri Lanka'da sel: 91 ölü, 100 kayıp
Sri Lanka'da sel: 91 ölü, 100 kayıp
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Müezzinoğlu: Değerli kalmak asıl başarıdır
Bakan Müezzinoğlu: Değerli kalmak asıl başarıdır
Birçok otomobil kullanılamaz hale geldi
Birçok otomobil kullanılamaz hale geldi
'Devletler arası politikalardan sıyrılıp dostluk eli uzatıyoruz'
'Devletler arası politikalardan sıyrılıp dostluk eli uzatıyoruz'
Suriye'de hava saldırısı: 106 sivil öldü
Suriye'de hava saldırısı: 106 sivil öldü
Tam 1 ton !
Tam 1 ton !
Günün özeti
Günün özeti
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English