Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği

Bitlis'te Siirt fıstığı yetiştiriciliği projesi kapsamında açılan kursa katılan 251 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Bitlis'te Siirt fıstığı yetiştiriciliği projesi kapsamında açılan kursa katılan 251 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Proje hakkında bilgilendirme konuşması yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, il merkezi, Mutki ve Hizan ilçelerinde eğitime katılan kursiyerler tarafından 100 bin yabani menengiç ve bıttım ağacının budama ve aşılama projesine başlanıldığını ifade etti. Asak, "Yabani menengiç ve bıttım potansiyeli yüksek olarak tespit edilen Bitlis merkezde, Mutki ve Hizan ilçelerimize bağlı köylerde yaşayan 251 vatandaşımıza projenin ilk ayağı olarak teorik eğitimler verilmiştir. Bugün burada projemizin birinci aşamasının çıktısı olarak teorik eğitimlerini başarıyla tamamlamış 251 üreticiye sertifikalarını takdim edeceğiz. Teorik eğitimlerini tamamlayan 251 üreticimize Mart ve Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulamalı budama eğitimi ve haziran-temmuz aylarından itibaren ise uygulamalı aşılama eğitimi verilecektir. Proje kapsamında sertifika almaya hak kazanmış üreticiler, İş-Kur tarafında istihdam edilmeleri planlanacaktır" diye konuştu.

İl Gıda ve Tarım Hayvancılım İl Müdürü Asak, valilikçe 50 bin TL bütçe ayrıldığını da sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Bitlis Valiliğimiz tarafından ayrınla bütçe mart ayından temmuz ayına kadar sürecek budama eğitimi ve akabinde yapılacak aşılama faaliyetlerinde kullanılacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte birçok aileye gelir kaynağı teşkil edecek fıstık yetiştiriciliği yaygınlaşarak ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Projenin başarıyla tamamlanmasına müteakip aşılama sonrası 5 ve 6. yıllarda ortalama 20 kilo verim verecek olup, 100 bin fıstık ağacının yıllık veriminin toplamda 2 bin ton olacağı ön görülmektedir. Bu da yıllık Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'nin girmesine eş değer olacaktır."

Sertifika törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, çiftçileri bilgilendirmeyenin kul hakkı yemiş gibi olacağını söyledi. Çınar, "İnsanlar şehirleştikçe ve zenginleştikçe şehirlerde yaşamaya başladıkça giderek artan bir gıdaya ihtiyaç duyuyor. İmkanlar artıkça çeşitlilik miktarı da artıyor. Dolayısıyla yemeden içmeden yaşayamayacağımıza göre bu sektör günümüzün ve geleceğin en büyük ve en önemli sektörüdür. Bunu hepimizin görmesi lazım. Teknoloji gelişiyor, araç gereç değişiyor, bilim gelişiyor. Köylerimizde çok şükür kimi hızlı kimi yavaş ama buna ayak uyduruyor. Son teknoloji araç ve gereçlerle çiftçilik artık modern bir şekilde yapılan bir meslek oldu. Tabi insanlar gelişip zenginleştikçe sağlıklarını ön plana koyuyorlar. Sağlıklarını ön plana koyduklarında organik ürünlerden yemek istiyorlar. İnsanlar paradan yana sıkıntı yaşamazken ürün bulmaktan yana sıkıntı yaşıyorlar. Tarım sektörü; geleceği en önemli, en stratejik ve en büyük sektör olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tembelliğinde bir hıyanet olduğunu belirten Vali Çınar, "Mesela tarımı konuşursak çiftçiyi bilgilendirmemek bir hıyanettir. Çiftçiye yön vermemek, ona destek olmamak, emin olun ki hem kul hakkı yemektir hem de ahlaksızlıktır. Dolayısıyla hepimizde artık eski devlet anlayışı yok, yeni devlet anlayışı var. Biz sizlere, halka ve Bitlislilere hizmet etmekten gurur duyan yeni devlet anlayışına sahip kişileriz" diye konuştu.

Menengiç ve bıttım ağaçlarının budama ve aşılama için Siirt'ten yalvar yakar adam getirdiklerini ifade eden Vali Çınar, "Siirt'ten getirdiğimiz 9-10 adam yılda 15 bin ağacı ancak budayıp aşılıyordu. Dedim ki bu aşılama zor bir iş mi? 'Hayır' dediler. O zaman dedik bu işler için bir kurs açalım dedik. Şu anda 250 budama ve aşılama yapacak çiftçimiz var. Allah'ın izniyle yıllık 15 binleri 100 binlere çıkaracağız. Allah toprak vermiş, imkan vermiş, ağaç vermiş, bize düşen ise hep birlikte çalışmaktır. Sizden bir ricam var. Yapacağınız işi gönülden yapın, geleceği düşünerek yapın, o dağlarda bayırlarda eserinizin büyüyeceğini düşünerek yapın, Allah rızası için çocuklarınızı düşünerek yapın. Çiftçilerimiz için çok imkanlar var gidip sormanız lazım. Devletimiz Allah zeval vermesin son yıllarda bütün kesenin ağzını açmış durumdadır. Yeter ki iş yapan, yapabilen ve uğraşan kişiler olsun. Çalışmazsak kaynak boşa gidiyor. Üretmezsek sıkılıyoruz. Şöyle dönüp de arkamıza baktığımız zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman güzel işler yaptıysak eğer huzur buluyoruz. Yoksa boşa geçmenin sıkıntısını, huzursuzluk olarak farkında olarak ve olmadan ömrümüzü tüketiyoruz. Dürüstlük esas çalışma ve çok çalışmak dürüstlüğün gereğidir. Komşu hakkın dürüstlüğün gereği üretmek dürüstlüğün gereği hepsi ibadettir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitime katılan 251 kursiyere başta Vali Çınar olmak üzere vali yardımcıları ve diğer katılımcılar tarafından sertifikaları verildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Altın şeklindeki alçıların arkasından FETÖ çıktı
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi
Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği
Başkan Çelik: '2017 yeniden diriliş yılı olacaktır'
Kışın spor yaralanmalarına dikkat!
Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
2017 asgari ücreti açıklandı
2017 asgari ücreti açıklandı
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Esad için bomba iddia!
Esad için bomba iddia!
Tuzlaspor-Galatasaray maçı geniş özeti
Tuzlaspor-Galatasaray maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Altın şeklindeki alçıların arkasından FETÖ çıktı
Altın şeklindeki alçıların arkasından FETÖ çıktı
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi
Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği
Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği
Başkan Çelik: '2017 yeniden diriliş yılı olacaktır'
Başkan Çelik: '2017 yeniden diriliş yılı olacaktır'
Kışın spor yaralanmalarına dikkat!
Kışın spor yaralanmalarına dikkat!
Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
Fethiye'de yağışa dayanamayan pergole çöktü
Fethiye'de yağışa dayanamayan pergole çöktü
Edremit'te poyraz Köylü garajının çatısını uçurdu
Edremit'te poyraz Köylü garajının çatısını uçurdu
'Endişeli bekleyişimiz devam ediyor'
'Endişeli bekleyişimiz devam ediyor'
Emlak vergisi bildirimi güncellemeleri başladı
Emlak vergisi bildirimi güncellemeleri başladı
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi
İşte yeni 'asgari geçim indirimi' tutarları
İşte yeni 'asgari geçim indirimi' tutarları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English