Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistikleri açıklandı

Buğday (durum) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 0,81 TL oldu.

Buğday (durum) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 0,81 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nohut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 41,1 artarak 3,68 TL, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 9,4 artarak 1,93 TL, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 27,0 artarak 2,49 TL'ye ulaşırken, patates yüzde 43,5 azalarak 0,64 TL ve çeltik fiyatı yüzde 10,6 azalarak 1,53 TL oldu.

Kuru soğan fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 13,0 oranında arttı. Taze soğan fiyatı yüzde 10,7 artarak 2,19 TL, kuru sarımsak fiyatı yüzde 25,5 artarak 6,03 TL, sofralık hıyar fiyatı yüzde 3,7 artarak 1,12 TL ve dolmalık biber fiyatı yüzde 1,8 artarak 1,37 TL olarak gerçekleşti.

Sofralık zeytin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 15,3 oranında arttı. Bir önceki yıla göre limon fiyatında yüzde 37,6, sofralık çekirdekli üzüm fiyatında yüzde 3,4, kiraz fiyatında ise yüzde 5,2 artış fakat muz fiyatında yüzde 5,3 ve sert kabuklu meyvelerden fındık fiyatında ise yüzde 29,9 oranında azalış gerçekleşti. Yaş çay fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında artışla 1,77 TL oldu.

Bitkisel üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 1 azaldı. Bitkisel üretim değeri yaklaşık 119 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre Sebze üretim değeri yüzde 8,2 artarak yaklaşık 32 milyar TL olurken, Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 3,6 azalarak 48 milyar TL, ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri ise yüzde 4,3 azalarak yaklaşık 40 milyar TL oldu.

