Bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Üretim miktarları, 2017 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,4, meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi.

Üretim miktarları, 2017 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,4, meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 'Bitkisel Üretim 1'inci Tahmini'ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2017 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,4, meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2017 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton ve meyvelerde 20,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



TAHIL ÜRETİMİNİN 2017 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artarak yaklaşık 36,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 5,8 oranında artarak 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 11,9 oranında artarak 7,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,7 oranında artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 11,1 oranında artarak 250 bin ton olması öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 10,7 oranında artarak yaklaşık 7 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 7,2 oranında artarak 370 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 0,6 oranında artarak yaklaşık 4,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 9,1 oranında azalış göstererek 150 bin ton olması öngörüldü. Tütün üretiminde değişim olmayarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 4,5 oranında artarak yaklaşık 20,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



SEBZE ÜRETİMİNDE 2017 YILINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM BEKLENMEDİ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre önemli bir değişim olmayarak yaklaşık 30,3 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerin yüzde 0,8 oranında azalacağı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0,4 oranında artış olacağı öngörüldü. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden karpuzda yüzde 3,3, salçalık kapya biberde yüzde 12,1, havuçta yüzde 2,4 oranında artış, domatesde yüzde 1,6, kuru soğanda yüzde 2,8, kavunda yüzde 1,2 oranında azalış olacağı tahmin edildi.



MEYVE ÜRETİMİNİN 2017 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİNE DİLDİ

Meyve ürünlerinin üretim miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,7 oranında artarak yaklaşık 20,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 17,5, şeftalide yüzde 6,3, kirazda yüzde 7, kayısıda yüzde 34,9 oranında artış, greyfurtta ise yüzde 13,5 oranında azalış olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 14,2 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 50 oranında azalacağı tahmin edildi. Üzüm üretiminde yüzde 7,5, muz da ise yüzde 3,9 oranında artış olacağı öngörüldü.

