13.02.2017 11:56 Bismil'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önceden belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.



