Bismil'de kayyum farkı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan ve ilçede kaymakamlık görevini de yürüten Turgay Gülenç, göreve geldiği 4 aylık sürede kentin çehresini değiştirdi. Yaklaşık 3 buçuk milyonluk projeyi hayata geçiren Gülenç, vatandaşların hastaneye ulaşımını ücretsiz hale getirirken, ilçede 5 parkı da halkın hizmetine sundu.

İçişleri Bakanlığınca 2 şubatta Bismil Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç, geldiği ilk günden itibaren vatandaşların takdirini kazanmayı başladı. Yığınla sorunu devralan Gülenç, vatandaşların hastaneye ulaşımını ücretsiz hale getirerek ilk icraatına imza attı. Şu ana kadar yatırım yapılmayan ilçede temizlik sorununa da el atan Gülenç, görevlilerde değişiklik yapıp ilçede temizlik sorununu da sıfırladı. Bismil'in kanayan yarası haline gelen trafik ve park sorununa da el atan Gülenç, bu sorunu da ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gülenç, kentte kamusal anlamda daha önce herhangi bir yatırımın yapılmadığını söyledi. Hizmet anlamında ilçede büyük eksikliklerin olduğuna dikkat çeken Gülenç, "İlk geldiğimiz zamanlarda çöp toplamasından tutun belediyenin tüm hizmetlerinde eksiklikler vardı. Göreve geldiğim ilk günden itibaren eksiklikler konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bismil'de, temizlik konusunda önemli eksiklikler vardı. Bu konuda temizlik görevlilerinde değişiklik yaparak konuya el attık. Trafik ve park konusunda girişimlerimiz oldu. Tecrübeli isimleri buraya getirdik teknik yardım aldık. Aslında biz tüm belediyelerde olduğu gibi Bismil Belediyesinde de en önemli konu sosyal konular. Bu çerçevede sosyal belediyecilik anlamda kısa sürede etkili olacak çalışmaları yürüttük" dedi.



HASTANEYE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLDU

İlçenin 5-6 kilometre dışındaki hastaneye gidiş gelişlerin vatandaşlar açısından zor olduğunu aktaran Gülenç, "Belediye olarak bu soruna el atıp çalışma yürüttük. Artık mesai saatleri içerisinde Bismil'den hastaneye hastaneden Bismil'e minibüsler kaldırmaya başladık, vatandaşlar bundan ücretsiz olarak yararlanıyor. Bununla birlikte eğitim alan öğrencilere yönelik, özellikle hafta sonu köylerden ilçe merkezine gelen çocukların taşınması noktasında girişimimiz oldu, çocuklarımıza yönelik taşıma imkanı sunduk, öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde okullarına ulaşıyorlar. Yeni doğan çocuklarımıza paketler hazırladık, çocuklarımız doğar doğmaz hemen yanlarındaki görevli arkadaşlar paketi aileye veriyor, vatandaşların faydalanmasını sağladık. Belediyemiz, vatandaşlarımızın hizmetinde. Köylerimizin çöpleri toplanmıyordu, köylerimize konteynerler getirdik, ve halkın hizmetine sunduk. Köylüler, ilçe merkezinde ne hizmet varsa aynısını yerleşim yerlerinde görüyor. Sosyal anlamdaki en önemli hizmetlerimizden birisi, dezavantajlı öğrencilerimizi Diyarbakır gezilerine, tiyatro sinema, yüzme, gezme gibi etkinlikler sunuyoruz" diye konuştu.



"PARKLARA ŞEHİTLERİN İSMİ VERİLECEK"

Köylerde parke taşı ihalesine çıkacaklarını hatırlatan Gülenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhtiyacı olan köylere bu taşları döşeyeceğiz. Taziye evleri ile ilgili çok büyük talepler vardı. Özellikle başlanmış ve yarıda kalmış olan taziye evlerine destek verip bitirilmesini sağladık. Peyzaj çalışmalarında bulunduk, ağaçlandırdık çiçeklendirdik. Daha önce çok büyük eksiklikler vardı, bunu tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Yaşlı ve kimsesizlere ulaşıp ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aşevi kurduk, her gün 300 aileye ulaşıp haftanın her günü sıcak yemeğini sağlıyoruz. İlçe genelinde her mahallemize bir park çalışmamız var. şu ana kadar 5 park yapıp vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Parklarımızı yapmaya devam edeceğiz ve parkların isimlerine şehit olan vatandaşlarımızın isimlerini vereceğiz. Şu ana kadar 3,5 milyona yakın projemizi hayata geçirdik."

(Aydın Yorat / İHA)