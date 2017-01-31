Bisikletliler için hava yastığı geliştirildi

Hollandalı bir firma, bisikletler için hava yastığı geliştirdi.

Hollandalı bir firma, bisikletler için hava yastığı geliştirdi.

Hollanda Şoförler Derneğinin işbirliği ile Hollandalı bir firma tarafından üretilen bisikletler için üretilen hava yastığı basına tanıtıldı. Yapılan uygulamada, hava yastığının kaza anında saniyenin onda birlik süresinde açılarak biniciyi koruduğu görüldü. Bisiklet binicilerinin bir kaza anında en tehlikeli darbeyi kafalarından almaları sebebiyle geliştirilen yeni hava yastığının rağbet görmesi bekleniyor.

