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Bisikletli tacizci tutuklandı
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Bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'da bisikletiyle giderken 4 kadını elle taciz eden ve polis tarafından kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da bisikletiyle giderken 4 kadını elle taciz eden ve polis tarafından kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak 2017 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde meydana gelen ilk olayda bisikletli bir kişi, bir kadını elle taciz ederek kaçmıştı. Olay sonrasında bisikletle dolaşarak yaya olan kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir araya gelen vatandaşlar tarafından aranmaya başlanmıştı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından özel ekip kuruldu ve çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü sırada 9 Haziran Cuma günü Binkonutlar Mahallesi Meşale Sokak üzerinde taciz olayı yaşandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran özel ekip, taciz olaylarının meydana geldiği adreslerde yaklaşık 500 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Vatandaşlarla da görüşen ekipler şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaştı. Vatandaşlar da sosyal paylaşım sitesi üzerinden bisikletli tacizcinin fotoğraflarını paylaşarak yakalanması için kendi aralarında çalışma yapmaya başladı.

"ELİM ÇARPTI" DEDİ, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz Cumartesi günü Dumlupınar Mahallesi'nden gelen bir ihbarı değerlendirdi. Gidilen apartmanda şüphelinin bindiği model bisiklet bulan polis, sahibinin aynı apartmanda oturan 39 yaşındaki M.D. olduğunu belirledi ve evine gitti. Polis, iki çocuk babası olan şüphelinin eşi M.D.'nin ifadesine başvururken, eşi de güvenlik kameralarındaki görüntülerdeki şahsın eşi olduğu teşhis etti. Bunun üzerine polis, çalıştığı merkez Karatay ilçesindeki işyerine giderek şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin ifadesinde, "Geçerken elim çarptı" dediği öğrenildi. Şüpheli M.D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Mustafa Beşer /İHA)

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