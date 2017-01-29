Bisikletli şov kazayla bitti

Aydın'da akan trafikte akrobatik hareketler sergileyen bisikletli, dengesini kaybedince yere düştü. Kazaya davetiye çıkaran bisikletli, ölümden diğer sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Aydın'da akan trafikte akrobatik hareketler sergileyen bisikletli, dengesini kaybedince yere düştü. Kazaya davetiye çıkaran bisikletli, ölümden diğer sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Aydın'da akşam trafiğinin yoğun olduğu saatte kentin işlek caddelerinden birisinde yaşanan kaza bu kadarına da olmaz dedirtti. Orta şeridin bulunmadığı ve her iki yönden yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede sürat yaparak araçları sollayan bisiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Bir araç kamerasına yansıyan kazada durumu abartarak bisikletinin üzerine boylu boyunca uzanan sürücü, son sürat yoluna devam ederken bir anda dengesini kaybederek yere çakıldı. Hem kendini hem de diğer araçları tehlikeye atan sürücü acı içinde yerde kıvranırken, bisikleti ise karşı şeritte metrelerce sürüklendi. Her iki yönde seyir eden araç sürücüleri, dikkatleri sayesinde sürücü ve bisiklete çarpmadan son anda durabildi. Yoldan geçen vatandaşların yardımına koştuğu bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayakta tedavi edilen bisikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mehmet Barlas / İHA)