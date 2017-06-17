Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bisikletli Sapık' yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bisikletli Sapık' yakalandı

Konya'da sosyal medya üzerinde de paylaşılan ve bisiklet sürerken kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da sosyal medya üzerinde de paylaşılan ve bisiklet sürerken kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Konya'da bir süredir bisikletle dolaşarak yaya olan kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs bir süredir sosyal paylaşım sitesi üzerinden toplanan vatandaşlar tarafından aranıyordu. Olayla ilgili kendilerine de 7 mağdurun müracaat ettiği öğrenilen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bisikletli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın değirmencide çalıştığı öğrenilen M.D. olduğu tespit edildi. Ekipler cinsel saldırı suçundan aranan şahsı bir sanayi sitesinde çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

"VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARIYORDU"
Öte yandan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinde bulunan bir grupta tacizci olduğu iddia edilen M.D.'nin yakalanması için fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada bulunan vatandaşlar M.D.'nin yakalanması için görüldüğü sokakları paylaşarak bir araya geldi.
(Mustafa Beşer/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanından Katar açıklaması
Hayvanlarını kurtarmak isterken canından oluyordu
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 'duran adam' eylemi
Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü
Nusaybin'de korkutan tanker yangını
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Mecidiyeköy uyarısıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Mecidiyeköy uyarısıyla ilgili açıklama
Erzurum ve Hakkari'de terör operasyonu
Erzurum ve Hakkari'de terör operasyonu
2017 KPSS sınav sonuçları açıklandı
2017 KPSS sınav sonuçları açıklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanından Katar açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanından Katar açıklaması
Hayvanlarını kurtarmak isterken canından oluyordu
Hayvanlarını kurtarmak isterken canından oluyordu
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 'duran adam' eylemi
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 'duran adam' eylemi
Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü
Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü
Nusaybin'de korkutan tanker yangını
Nusaybin'de korkutan tanker yangını
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmiyor
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmiyor
Kazaya bakarken zincirleme kaza yaptılar
Kazaya bakarken zincirleme kaza yaptılar
Bakan Arslan, Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde incelemeler yaptı
Bakan Arslan, Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde incelemeler yaptı
'Bisikletli Sapık' yakalandı
'Bisikletli Sapık' yakalandı
Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
Londra'da ölenlerin sayısı 58'e yükseldi
Londra'da ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English